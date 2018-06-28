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У Луцьку Олег Винник даруватиме вино «молодим вовчицям» з 13-го ряду

У Луцьку Олег Винник даруватиме вино «молодим вовчицям» з 13-го ряду
Відтепер на кожному концерті в рамках всеукраїнського туру «Роксолана» Олег Винник даруватиме колекцію вина тому, хто придбає квиток на 13 місце 13 ряду. Який сектор – сюрприз.

До того ж, винний Дім Shabo готує унікальну, першу в Україні, іменну лімітовану колекцію вин, яка буде присвячена творчості артиста,– пише «Україна».

До слова, всеукраїнський тур Олега Винника розпочався учора, 29 травня, із Тернопільського міського стадіону, тоді і стало відомо, про яке саме вино співає виконавець у своїх хітах.

Музикант, який нещодавно перервав європейський тур, аби подарувати концерт рідному селу, вирішив подарувати колекцію вин Shabo «Життя навколо» з власним автографом кільком своїм відданим прихильникам. Цей вибір не випадковий, як і все в його піснях. Річ у тому, що уже наприкінці року кожен, закоханий у творчість Винника, зможе не лише насолодитися піснями улюбленого співака, а й дізнатися, які вони на смак.

Незабаром лучанам також випаде унікальна можливість скуштувати вино від артиста. Нагадаємо, що концерт на "Іподромі" має відбутися 7 червня.

Як обіцяє компанія Art Nation, що займається розвитком бренда Олега Винника, в найближчому майбутньому прихильники співака зможуть придбати не тільки вино, й інші товари від зірки.

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Теги: Винник, молода вовчиця, концерт, Роксолана, тур, співак, вино
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