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На Волині жінка впала у відкритий люк і загинула

На Волині жінка впала у відкритий люк і загинула
У Володимирі-Волинському на вулиці Шухевича сталась трагедія.

За інсайдерською інформацією, у відкритий люк впала жінка і загинула, – пише Володимир Медіа.

На місце події прибули правоохоронці, рятувальники, працівники прокуратури та виконкому – начальник управління ЖКХ Віктор Фіщук та перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

Деталі – згодом.

Фото з місця трагедії.
На Волині жінка впала у відкритий люк і загинула
На Волині жінка впала у відкритий люк і загинула

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, смерть
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