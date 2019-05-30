На Волині жінка впала у відкритий люк і загинула
Сьогодні, 15:14
У Володимирі-Волинському на вулиці Шухевича сталась трагедія.
За інсайдерською інформацією, у відкритий люк впала жінка і загинула, – пише Володимир Медіа.
На місце події прибули правоохоронці, рятувальники, працівники прокуратури та виконкому – начальник управління ЖКХ Віктор Фіщук та перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Деталі – згодом.
Фото з місця трагедії.
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За інсайдерською інформацією, у відкритий люк впала жінка і загинула, – пише Володимир Медіа.
На місце події прибули правоохоронці, рятувальники, працівники прокуратури та виконкому – начальник управління ЖКХ Віктор Фіщук та перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Деталі – згодом.
Фото з місця трагедії.
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