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З 1 червня можуть обмежити доїзд вантажних автомобілів до «Ягодина»

З 1 червня можуть обмежити доїзд вантажних автомобілів до «Ягодина»
Волинська митниця ДФС інформує учасників руху про можливі обмеження доїзду до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».

Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Від 1 червня Державним агентством автомобільних доріг України
(Укравтодор) з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття
доріг при підвищенні температурних показників повітря понад 28 градусів будуть застосовуватися обмеження руху автотранспорту загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тон.

Виключення можливі лише для транспортних засобів, що здійснюють
перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Раніше митниця також інформувала про утруднення доїзду до
суміжного з польської сторони Дорогуська - до листопада 2020 року
проводяться великомасштабні будівельні роботи в адміністративних межах міста Хелм.

Тому водіям рекомендують уважно слідкувати за онлайн-картами черг на під’їзних шляхах до пункту пропуску і раціонально планувати свої
поїздки, обираючи оптимальні маршрути.

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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