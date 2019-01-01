З 1 червня можуть обмежити доїзд вантажних автомобілів до «Ягодина»

Волинська митниця ДФС інформує учасників руху про можливі обмеження доїзду до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.Від 1 червня Державним агентством автомобільних доріг України(Укравтодор) з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриттядоріг при підвищенні температурних показників повітря понад 28 градусів будуть застосовуватися обмеження руху автотранспорту загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тон.Виключення можливі лише для транспортних засобів, що здійснюютьперевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.Раніше митниця також інформувала про утруднення доїзду досуміжного з польської сторони Дорогуська - до листопада 2020 рокупроводяться великомасштабні будівельні роботи в адміністративних межах міста Хелм.Тому водіям рекомендують уважно слідкувати за онлайн-картами черг на під’їзних шляхах до пункту пропуску і раціонально планувати своїпоїздки, обираючи оптимальні маршрути.