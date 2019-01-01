З 1 червня можуть обмежити доїзд вантажних автомобілів до «Ягодина»
Сьогодні, 15:40
Волинська митниця ДФС інформує учасників руху про можливі обмеження доїзду до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».
Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Від 1 червня Державним агентством автомобільних доріг України
(Укравтодор) з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття
доріг при підвищенні температурних показників повітря понад 28 градусів будуть застосовуватися обмеження руху автотранспорту загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тон.
Виключення можливі лише для транспортних засобів, що здійснюють
перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Раніше митниця також інформувала про утруднення доїзду до
суміжного з польської сторони Дорогуська - до листопада 2020 року
проводяться великомасштабні будівельні роботи в адміністративних межах міста Хелм.
Тому водіям рекомендують уважно слідкувати за онлайн-картами черг на під’їзних шляхах до пункту пропуску і раціонально планувати свої
поїздки, обираючи оптимальні маршрути.
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Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Від 1 червня Державним агентством автомобільних доріг України
(Укравтодор) з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття
доріг при підвищенні температурних показників повітря понад 28 градусів будуть застосовуватися обмеження руху автотранспорту загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тон.
Виключення можливі лише для транспортних засобів, що здійснюють
перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Раніше митниця також інформувала про утруднення доїзду до
суміжного з польської сторони Дорогуська - до листопада 2020 року
проводяться великомасштабні будівельні роботи в адміністративних межах міста Хелм.
Тому водіям рекомендують уважно слідкувати за онлайн-картами черг на під’їзних шляхах до пункту пропуску і раціонально планувати свої
поїздки, обираючи оптимальні маршрути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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