Група дівчат влаштувала у центрі Києва жорстоку бійку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
У Києві декілька молодих дівчат влаштували жорстоку бійку в самому центрі столиці.
Відео інциденту було опубліковано у Facebook проекту «Київ оперативний», - пише УНІАН.
На ньому видно, як одна з учасниць конфлікту схопила свою опонентку за волосся. До жорстокій сутичці долучились ще дві дівчини.
«Дівчатка в самому центрі Києва влаштували бійку. Одні спостерігають, інші знімають...», – йдеться у публікації.
Учасниць сутички почав розбороняти один зі свідків інциденту, чоловік. Причина конфлікту не уточнюється.
Увага! На відео присутні жорстокі епізоди та ненормативна лексика.
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Відео інциденту було опубліковано у Facebook проекту «Київ оперативний», - пише УНІАН.
На ньому видно, як одна з учасниць конфлікту схопила свою опонентку за волосся. До жорстокій сутичці долучились ще дві дівчини.
«Дівчатка в самому центрі Києва влаштували бійку. Одні спостерігають, інші знімають...», – йдеться у публікації.
Учасниць сутички почав розбороняти один зі свідків інциденту, чоловік. Причина конфлікту не уточнюється.
Увага! На відео присутні жорстокі епізоди та ненормативна лексика.
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