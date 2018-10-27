Група дівчат влаштувала у центрі Києва жорстоку бійку. ВІДЕО





Відео інциденту було опубліковано у Facebook проекту «Київ оперативний», - пише



На ньому видно, як одна з учасниць конфлікту схопила свою опонентку за волосся. До жорстокій сутичці долучились ще дві дівчини.



«Дівчатка в самому центрі Києва влаштували бійку. Одні спостерігають, інші знімають...», – йдеться у публікації.



Учасниць сутички почав розбороняти один зі свідків інциденту, чоловік. Причина конфлікту не уточнюється.



Увага! На відео присутні жорстокі епізоди та ненормативна лексика.





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