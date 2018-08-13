У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО

Сьогодні, 30 травня, керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП), єпископ Волинський і Луцькийосвятив тимчасовий храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова та очолив першу Божественну літургію.Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).Нафанаїлу співслужили благочинний Луцького кафедрального округу, протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму, архімандрит), завідувач канцелярією єпархії, архімандрит), настоятель новоосвяченого тимчасового храму і духівник молодіжного об’єднання “Ставрос”, протоієрейта клірики Волинської єпархії.Повідомляють, що під час Божественної літургії молилися за мир в Україні та єдність світового православ’я.Протоієрей Іоанн Піпаш подякував єпископу за архіпастирське благословення, за звершення літургії, великі слова побажань та попрохав архієрея завжди згадувати громаду апостола Іоанна Богослова у своїх молитвах і підтримувати мудрими настановами.Нагадаємо, що у тимчасовому храмі святого апостола Іоанна Богослова буде розміщуватись та звершувати свою діяльність молодіжне православне об’єднання “Ставрос”.