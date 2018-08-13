У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Сьогодні, 30 травня, керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП), єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив тимчасовий храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова та очолив першу Божественну літургію.
Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Нафанаїлу співслужили благочинний Луцького кафедрального округу, протоієрей Вадим Лебедь, настоятель Свято-Покровського храму, архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії, архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель новоосвяченого тимчасового храму і духівник молодіжного об’єднання “Ставрос”, протоієрей Іоанн Піпаш та клірики Волинської єпархії.
Повідомляють, що під час Божественної літургії молилися за мир в Україні та єдність світового православ’я.
Протоієрей Іоанн Піпаш подякував єпископу за архіпастирське благословення, за звершення літургії, великі слова побажань та попрохав архієрея завжди згадувати громаду апостола Іоанна Богослова у своїх молитвах і підтримувати мудрими настановами.
Нагадаємо, що у тимчасовому храмі святого апостола Іоанна Богослова буде розміщуватись та звершувати свою діяльність молодіжне православне об’єднання “Ставрос”.
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Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Нафанаїлу співслужили благочинний Луцького кафедрального округу, протоієрей Вадим Лебедь, настоятель Свято-Покровського храму, архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії, архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель новоосвяченого тимчасового храму і духівник молодіжного об’єднання “Ставрос”, протоієрей Іоанн Піпаш та клірики Волинської єпархії.
Повідомляють, що під час Божественної літургії молилися за мир в Україні та єдність світового православ’я.
Протоієрей Іоанн Піпаш подякував єпископу за архіпастирське благословення, за звершення літургії, великі слова побажань та попрохав архієрея завжди згадувати громаду апостола Іоанна Богослова у своїх молитвах і підтримувати мудрими настановами.
Нагадаємо, що у тимчасовому храмі святого апостола Іоанна Богослова буде розміщуватись та звершувати свою діяльність молодіжне православне об’єднання “Ставрос”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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