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У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО

У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
Сьогодні, 30 травня, керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП), єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив тимчасовий храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова та очолив першу Божественну літургію.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Нафанаїлу співслужили благочинний Луцького кафедрального округу, протоієрей Вадим Лебедь, настоятель Свято-Покровського храму, архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії, архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель новоосвяченого тимчасового храму і духівник молодіжного об’єднання “Ставрос”, протоієрей Іоанн Піпаш та клірики Волинської єпархії.

Повідомляють, що під час Божественної літургії молилися за мир в Україні та єдність світового православ’я.

Протоієрей Іоанн Піпаш подякував єпископу за архіпастирське благословення, за звершення літургії, великі слова побажань та попрохав архієрея завжди згадувати громаду апостола Іоанна Богослова у своїх молитвах і підтримувати мудрими настановами.

Нагадаємо, що у тимчасовому храмі святого апостола Іоанна Богослова буде розміщуватись та звершувати свою діяльність молодіжне православне об’єднання “Ставрос”.

У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО

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Теги: Нафанаїл, Луцьк, тимчасовий храм
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