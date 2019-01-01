У ТРЦ «ПортCity» відбувся «хімічний» майстер-клас*
Сьогодні, 20:31
В рамках «Травневих розваг у «FigliMigli» 29 травня відбулись безкоштовні майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».
Усі маленькі та дорослі відвідувачі поринули у світ чудернацький перетворень та явищ. Справжні чари коїлись на сцені дитячого центру.
Попереду літо і «FigliMigli» буде дивувати своїх маленьких відвідувачів все новими майстер-класами та вечірками.
На Вас чекають на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».
Деталі за тел.: 067 334 5087
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Усі маленькі та дорослі відвідувачі поринули у світ чудернацький перетворень та явищ. Справжні чари коїлись на сцені дитячого центру.
Попереду літо і «FigliMigli» буде дивувати своїх маленьких відвідувачів все новими майстер-класами та вечірками.
На Вас чекають на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».
Деталі за тел.: 067 334 5087
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відремонтували частину траси Ковель-Луцьк
Сьогодні, 20:50
У ТРЦ «ПортCity» відбувся «хімічний» майстер-клас*
Сьогодні, 20:31
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 травня
Сьогодні, 20:00
У «Промені» покажуть фільм про Елтона Джона*
Сьогодні, 19:43