У ТРЦ «ПортCity» відбувся «хімічний» майстер-клас*





Усі маленькі та дорослі відвідувачі поринули у світ чудернацький перетворень та явищ. Справжні чари коїлись на сцені дитячого центру.



Попереду літо і «FigliMigli» буде дивувати своїх маленьких відвідувачів все новими майстер-класами та вечірками.



На Вас чекають на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».



Деталі за тел.: 067 334 5087

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках «Травневих розваг у «FigliMigli» 29 травня відбулись безкоштовні майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».Усі маленькі та дорослі відвідувачі поринули у світ чудернацький перетворень та явищ. Справжні чари коїлись на сцені дитячого центру.Попереду літо і «FigliMigli» буде дивувати своїх маленьких відвідувачів все новими майстер-класами та вечірками.На Вас чекають на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».Деталі за тел.: 067 334 5087

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