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У ТРЦ «ПортCity» відбувся «хімічний» майстер-клас*

У ТРЦ «ПортCity» відбувся «хімічний» майстер-клас*
В рамках «Травневих розваг у «FigliMigli» 29 травня відбулись безкоштовні майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».

Усі маленькі та дорослі відвідувачі поринули у світ чудернацький перетворень та явищ. Справжні чари коїлись на сцені дитячого центру.

Попереду літо і «FigliMigli» буде дивувати своїх маленьких відвідувачів все новими майстер-класами та вечірками.

На Вас чекають на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».

Деталі за тел.: 067 334 5087

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Теги: ПортCity
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