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У Києві затримали чоловіка, який розбещував 6-річного хлопчика

У Києві затримали чоловіка, який розбещував 6-річного хлопчика
У Києві 30-річний чоловік розбещував малолітнього хлопчика.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськин.

Так, до поліції звернулася 46-річна киянка, яка повідомила, що її колишній 30-річний співмешканець вчиняв розпусні дії відносно її 6-річного сина.

"...проникав пальцями рук до анального отвору та торкався руками статевих органів дитини. Покидьок затриманий, дає зізнавальні свідчення, але що буде з дитиною? Де була ця мати, яка бачила синці на ручках дитини?", - йдеться у повідомлені.

Встановити та затримати чоловіка вдалося тільки після того, як до дитячого садочка за дитиною прийшов її рідний батько й персонал садочка звернув його увагу на ці синці.


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Теги: хлопчик, розбещення
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