У Києві затримали чоловіка, який розбещував 6-річного хлопчика

У Києві 30-річний чоловік розбещував малолітнього хлопчика.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції УкраїниТак, до поліції звернулася 46-річна киянка, яка повідомила, що її колишній 30-річний співмешканець вчиняв розпусні дії відносно її 6-річного сина."...проникав пальцями рук до анального отвору та торкався руками статевих органів дитини. Покидьок затриманий, дає зізнавальні свідчення, але що буде з дитиною? Де була ця мати, яка бачила синці на ручках дитини?", - йдеться у повідомлені.Встановити та затримати чоловіка вдалося тільки після того, як до дитячого садочка за дитиною прийшов її рідний батько й персонал садочка звернув його увагу на ці синці.