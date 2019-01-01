У поліцію Волині шукають людей. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ





Про це повідомили у



Поліцейський сектору реагування патрульної поліції:



- Локачинського відділення поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Старовижівського відділення поліції ГУНП у Волинській області – 2;



- Володимир Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2.



Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 28 травня по 18 червня 2019 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів поліції області.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Поліцейський сектору реагування патрульної поліції:- Локачинського відділення поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Старовижівського відділення поліції ГУНП у Волинській області – 2;- Володимир Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 2.Прийом оnline-анкети та документів триває що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 28 травня по 18 червня 2019 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

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