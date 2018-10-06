Волинянка назбирала біля хати кошик білих грибів

Віра Оласюк назбирала біля свого обійстя 22 гриби.



Про це інформує газета



Господиня назбирала красенів у лісочку, біля якого зовсім поруч проживає її родина, 30 травня вранці. Та й у квітнику біля троянд теж виросли «біленькі».



Доповнили сьогоднішній улов - «суповий грибний набір» - ще кілька бабок і красноголовець, які також знайшли неподалік їхнього обійстя, розповіла Віра Оласюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Заріка Любешівського районуназбирала біля свого обійстя 22 гриби.Про це інформує газета "Нове життя" Господиня назбирала красенів у лісочку, біля якого зовсім поруч проживає її родина, 30 травня вранці. Та й у квітнику біля троянд теж виросли «біленькі».Доповнили сьогоднішній улов - «суповий грибний набір» - ще кілька бабок і красноголовець, які також знайшли неподалік їхнього обійстя, розповіла Віра Оласюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію