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Волинянка назбирала біля хати кошик білих грибів

Волинянка назбирала біля хати кошик білих грибів
Жителька села Заріка Любешівського району Віра Оласюк назбирала біля свого обійстя 22 гриби.

Про це інформує газета "Нове життя".

Господиня назбирала красенів у лісочку, біля якого зовсім поруч проживає її родина, 30 травня вранці. Та й у квітнику біля троянд теж виросли «біленькі».

Доповнили сьогоднішній улов - «суповий грибний набір» - ще кілька бабок і красноголовець, які також знайшли неподалік їхнього обійстя, розповіла Віра Оласюк.

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Теги: гриби, тихе полювання
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