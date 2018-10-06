Волинянка назбирала біля хати кошик білих грибів
Сьогодні, 17:45
Жителька села Заріка Любешівського району Віра Оласюк назбирала біля свого обійстя 22 гриби.
Про це інформує газета "Нове життя".
Господиня назбирала красенів у лісочку, біля якого зовсім поруч проживає її родина, 30 травня вранці. Та й у квітнику біля троянд теж виросли «біленькі».
Доповнили сьогоднішній улов - «суповий грибний набір» - ще кілька бабок і красноголовець, які також знайшли неподалік їхнього обійстя, розповіла Віра Оласюк.
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Про це інформує газета "Нове життя".
Господиня назбирала красенів у лісочку, біля якого зовсім поруч проживає її родина, 30 травня вранці. Та й у квітнику біля троянд теж виросли «біленькі».
Доповнили сьогоднішній улов - «суповий грибний набір» - ще кілька бабок і красноголовець, які також знайшли неподалік їхнього обійстя, розповіла Віра Оласюк.
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