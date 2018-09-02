У «Промені» – своя «Весна»: відома волинська художниця презентувала нову виставку. ФОТО

У арт-галереї, що в розважальному центрі «Промінь», відбулось відкриття виставки картин під назвою «Весна» художниці. Авторка презентувала свої полотна у четвер, 30 травня.За словами художниці, тема весни, яку вона зображає на своїх картинах, була улюбленою у багатьох митців і залишається жити у душах кожного навіть тоді, коли ця прекрасна пора закінчується. Олена Журавель вирішила закарбувати кожен відтінок і почуття через теплі і свіжі весняні кольори, адже, як каже художниця, колір для неї – це все.Олена Журавель не використовує чорного і намагається уникати темних відтінків, навпаки - у своїх роботах передає почуття від найромантичнішої пори року через поєднання особливої гами свіжих спектрів.На виставці художниця презентувала 13 полотен, каже, що це дуже символічно для неї, адже за день перед виставкою її доньці саме виповнилося тринадцять. "Усі картини – різні, але безперечно пов'язані спільним підтекстом і схожою кольоровою гаммою",– розповідає художниця про роботи і додає, що усі полотна були написані протягом цього року.Потужною хвилею емоційного вибуху та неперевершеними кольорами атмосфери сонячних відтінків Журавель залюбки ділиться досвідом і спілкується з людьми, які завітали оцінити справжню красу і мальовниче бачення неординарної весни від волинської художниці.Найчастіше художниця створює картини враженнями: надихається від природи, оточення, незвичних краєвидів і тоді «на одному диханні» створює новий шедевр. Розповіла, що завжди носить із собою скетч-бук, де б не була, то робить нотатки і "накидає" ескізи, тоді вже тільки починає працювати над повноцінною картиною. Як правило, пише аквареллю, акрилом, в техніці олійного живопису чи графіки, але буває, що на одній картині усі ці стилі і різновиди матеріалу можуть поєднуватися.На сьогодні Олена Журавель пише не так багато, а більшість робіт не поспішає розпродавати чи віддавати знайомим, не ставить собі за ціль організувати якомога більше виставок, а просто отримує задоволення від справи, якою займається.Чимало її робіт зараз – в приватних колекціях, як українських поціновувачів високого мистецтва, так і за кордоном. Між іншим, Олена Журавель – неодноразова учасниця міжнародних та всеукраїнських виставок, де її полотна оцінюють на високому рівні.