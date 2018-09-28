У «Промені» покажуть фільм про Елтона Джона*
Сьогодні, 19:43
Вже 2 червня (неділя) в кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь», відбудеться допрем'єрний показ фентезійного байопіку про одного з найуспішніших виконавців сучасності – неповторного сера Елтона Джона.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Історія про те, як музичний вундеркінд перетворився в легенду британського року, - в фільмі Декстера Флетчера "Рокетмен". Кажуть, цей фільм кращий за "Богемну рапсодію".
Тож закликають купувати квитки та переконатися.
Квитки тут.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Історія про те, як музичний вундеркінд перетворився в легенду британського року, - в фільмі Декстера Флетчера "Рокетмен". Кажуть, цей фільм кращий за "Богемну рапсодію".
Тож закликають купувати квитки та переконатися.
Квитки тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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