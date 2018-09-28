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У «Промені» покажуть фільм про Елтона Джона*

У «Промені» покажуть фільм про Елтона Джона*
Вже 2 червня (неділя) в кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь», відбудеться допрем'єрний показ фентезійного байопіку про одного з найуспішніших виконавців сучасності – неповторного сера Елтона Джона.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Історія про те, як музичний вундеркінд перетворився в легенду британського року, - в фільмі Декстера Флетчера "Рокетмен". Кажуть, цей фільм кращий за "Богемну рапсодію".

Тож закликають купувати квитки та переконатися.

Квитки тут.

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Теги: Промінь, фільм, Елтон Джон, Рокетмен
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