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Луцьке ток-шоу випустило велике інтерв'ю з мером Тернополя. ВІДЕО

Луцьке ток-шоу випустило велике інтерв'ю з мером Тернополя. ВІДЕО
Команда суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» випустила на «12 каналі» інтерв’ю із мером міста Тернопіль Сергієм Надалом.

Про це повідомляє видання "Конкурент".

Розмова, яку провела ведуча Луїза Киримова, відбувалася в рамках спецпроекту: серії інтерв’ю із мерами успішними міст України. На прикладі їхньої роботи, лучанам хочуть показати, як розвивається місто, що має керівника. Вже відбулося інтерв’ю із мером Дніпра Борисом Філатовим.

Сергій Надал, відповідно до аналізу ресурсу «Слово і діло», який аналізує обіцянки міських голів, є одним з найвідповідальніших мерів. Тож в інтерв’ю він розповів про роль міського голови, як вдається порозумітися із депутатським корпусом, чому важливо знаходити порозумінням із сусідніми селами та як привабити інвестора. А також глядачі дізнаються, хто з колишніх заступників Луцького міського голови багато років працює на благо файного міста.




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Теги: Сергій Надал, Тернопіль, Протилежний погляд
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