Найулюбленіше місце луцьких малюків*

ДРК «Смугастий носоріг» безперечно найулюбленіше місце луцьких дітлахів. Наприкінці місяця комплекс гучно відсвяткував День народження Смугастого Носорога та подарував діткам незабутнє свято.Як виявилось, прихильників і справді чимало.Відразу стає цікаво чому «Смугастий носоріг» обирають значно частіше, ніж інші розважальні заклади міста? Ну по-перше, великий спектр послуг для дітей різного віку:- зона для крихіток, для найменших гостей до 5 років та дворівневий лабіринт для школярів;- підбірка найсучасніших автоматів, на яких можна отримати тікети, які потім можна обміняти на популярні призи та подарунки;- м'юзік хол з професійним обладнанням для найгучніших дискотек;- спеціально адаптована для діток смачна кухня від дитячого кафе «Чорничне»;- сімейна перукарня «Майстерня краси»;- творча студія «Смугастий носоріг».Працівники комплексу відмічають, що дітям дуже подобається самостійно обирати улюблену розвагу, а для батьків – чистота та безпека їхніх малюків. До речі, гості у своїх відгуках часто зазначають, що саме у цьому закладі особливо дбають про чистоту та безпеку малюків.Ще одною особливістю є грамотна організація роботи ігрових зон та зручність, адже у комплексі постійно діють спеціальні пропозиції та акції створені для комфортного відпочинку батьків поки їх дітки розважаються. Наприклад, знижка на гарячі напої для усіх гостей від дитячого кафе «Чорничне».Комплекс помітно вирізняється не лише авторським дизайном кожної зони, а й сучасним програмним забезпеченням, яке значно полегшує роботу і дає змогу контролювати безпечне перебування діток на ігрових площадках.На сьогоднішній день дитячий розважальний комплекс завоював прихильність батьків, адже вони можуть з користю та комфортом відпочивати і бути впевненими, що про їхніх діток дбайливо турбуються найкращі помічники Смугастого.Додаткова інформація у адміністраторів комплексу, або за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.