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До Дня ветерана митної служби на Волині висадили унікальні фенікс-дерева. ФОТО

До Дня ветерана митної служби на Волині висадили унікальні фенікс-дерева. ФОТО
29 травня в Україні відзначають День ветерана митної служби.

Профспілка працівників Волинської митниці ДФС вирішила відзначити його досить оригінально – висаджуванням перед адміністративним приміщенням митниці саджанців Павловнії – генномодифікованого дерева, яке росте з найбільшою швидкістю у світі. Повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

"Про супервитривалі дерева з широким листям, що дає прохолоду, пишним цвітінням і найголовніше – здатністю регенерації – ми дізнались у ході моніторингу нових товарів на українському ринку.
Адже митниця жорстко контролює експорт лісоматеріалів", - зізнається керівник митниці Євгеній Шелігацький.

Виявилось, що його називають деревом-феніксом. За 4 роки воно здатне вирости до 20 метрів, після чого може бути зрізане на матеріали для виробництва меблів або біомасу. Але найдивовижніше відбувається згодом – від кореня, по суті з пенька, воно виростає по-новому. І здатне з одного саджанця відтворити 3-5 циклів, - продовжує в.о. начальника Волинської митниці.

До Дня ветерана митної служби на Волині висадили унікальні фенікс-дерева. ФОТО

Рішення випробувати рекламні обіцянки продавця і подивитися, що з того вийде насправді, народилося спонтанно під час обговорення профспілкою організаційних моментів відзначення Дня ветерана митної служби.

До Дня ветерана митної служби на Волині висадили унікальні фенікс-дерева. ФОТО

Мені здається, що ця алея матиме символічний зміст. Українська митна служба зараз переживає не найкращі часи, потребує стійкості, юридичних, технічних, гуманітарних знань, оволодіти якими можна тільки з часом. Але державі треба, щоб вони росли швидко, - прокоментував Євгеній Шелігацький акцію до Дня ветерана митної служби.

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Теги: митниця, дерево-фенікс
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