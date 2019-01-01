До Дня ветерана митної служби на Волині висадили унікальні фенікс-дерева. ФОТО

29 травня в Україні відзначають День ветерана митної служби.Профспілка працівників Волинської митниці ДФС вирішила відзначити його досить оригінально – висаджуванням перед адміністративним приміщенням митниці саджанців Павловнії – генномодифікованого дерева, яке росте з найбільшою швидкістю у світі. Повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС."Про супервитривалі дерева з широким листям, що дає прохолоду, пишним цвітінням і найголовніше – здатністю регенерації – ми дізнались у ході моніторингу нових товарів на українському ринку.Адже митниця жорстко контролює експорт лісоматеріалів", - зізнається керівник митниціВиявилось, що його називають деревом-феніксом. За 4 роки воно здатне вирости до 20 метрів, після чого може бути зрізане на матеріали для виробництва меблів або біомасу. Але найдивовижніше відбувається згодом – від кореня, по суті з пенька, воно виростає по-новому. І здатне з одного саджанця відтворити 3-5 циклів, - продовжує в.о. начальника Волинської митниці.Рішення випробувати рекламні обіцянки продавця і подивитися, що з того вийде насправді, народилося спонтанно під час обговорення профспілкою організаційних моментів відзначення Дня ветерана митної служби.Мені здається, що ця алея матиме символічний зміст. Українська митна служба зараз переживає не найкращі часи, потребує стійкості, юридичних, технічних, гуманітарних знань, оволодіти якими можна тільки з часом. Але державі треба, щоб вони росли швидко, - прокоментував Євгеній Шелігацький акцію до Дня ветерана митної служби.