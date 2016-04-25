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Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО
Уже через кілька днів команда від УПП у Волинській області братиме участь у чемпіонаті патрульної поліції СТРОНГМЕН.

Волинських патрульних представлятимуть заступник начальника УПП Роман Буховець та командир роти ТОР (тактико-оперативного реагування) Василь Федурцо, - повідомляє прес-служба поліції.

Стронгмен - силовий вид спорту, який приваблює глядачів своїм видовищем: спортсмени виконують вправи з масивними снарядами, такими, як колеса вантажівок, газові балони, автомобілі і так далі, вправи можуть бути націлені на найбільшу кількість повторень, на підняття найбільшої ваги або на швидкісне подолання дистанції з великим вантажем на плечах тощо.

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Чемпіонат відбудеться 10 червня на о. Хортиця в Запоріжжі, представлені будуть команди від усіх управлінь патрульної поліції.
Нині Роман та Василь тренуються по кілька разів на тиждень мінімум по 2 години щоразу.

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

«Поліцейські не лише несуть службу, а й багато тренуються, аби бути в хорошій фізичній формі і подавати позитивний приклад іншим. Хоч роботи дуже багато, але час знаходимо, мінімум дві години приділяємо на спортзал. Чотири роки тому я важив 56 кілограмів при зрості 178 сантиметрів, нині – 88. Якраз тоді пішов у патрульну поліцію, тож вирішив змінити життя справді кардинально, але й далі працюю над собою, адже вершини досконалості немає», - розповідає 33-річний Роман Буховець.

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

26-річний Василь Федурцо каже, що спортом займається більше 10 років, ще зі школи, однак у схожих змаганнях участі ще не брав.
«Нині, в патрульній поліції, не завжди вдається приділяти заняттям спортом стільки часу, як хотілось би, але стараємось тренуватись. Конкуренція в Запоріжжі буде висока. У нас на Волині немає федерації стронгмену, немає відповідних тренерів, тому ми самі намагаємось виконувати певні базові вправи на силу, жим стоячи і лежачи, підняття великих вантажів на час і швидкість – ті, які безпосередньо стосуються стронгмену», - каже командир.

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

Волинські патрульні візьмуть участь у чемпіонаті зі стронгмену. ФОТО

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Теги: поліція, стронгмен, чемпіонат
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