На зустріч з дитинством: лучан кличуть на виставку іграшок





Про це



На виставці представлені листівки (50–80-ті рр. ХХ ст.), іграшки, виготовлені на Луцькому заводі культпобутвиробів, іграшки з Луцького лялькового театру, ляльки-мотанки, сучасні м’які іграшки, а також казки українських авторів, зокрема, волинські казки, які записав краєзнавець Олекса Ошуркевич, українські казки Олени Пчілки, Лесі Українки, Івана Франка та інші.



Виставка працює у дні роботи музею з 29 травня до 10 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський краєзнавчий музей запрошує на виставку «Дітям радість, дітям сонце, дітям мир і доброта!», приурочену Міжнародному дню захисту дітей.Про це повідомляє Музейний простір Волині.На виставці представлені листівки (50–80-ті рр. ХХ ст.), іграшки, виготовлені на Луцькому заводі культпобутвиробів, іграшки з Луцького лялькового театру, ляльки-мотанки, сучасні м’які іграшки, а також казки українських авторів, зокрема, волинські казки, які записав краєзнавець Олекса Ошуркевич, українські казки Олени Пчілки, Лесі Українки, Івана Франка та інші.Виставка працює у дні роботи музею з 29 травня до 10 червня.

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