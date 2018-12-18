вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На зустріч з дитинством: лучан кличуть на виставку іграшок

На зустріч з дитинством: лучан кличуть на виставку іграшок
Волинський краєзнавчий музей запрошує на виставку «Дітям радість, дітям сонце, дітям мир і доброта!», приурочену Міжнародному дню захисту дітей.

Про це повідомляє Музейний простір Волині.

На виставці представлені листівки (50–80-ті рр. ХХ ст.), іграшки, виготовлені на Луцькому заводі культпобутвиробів, іграшки з Луцького лялькового театру, ляльки-мотанки, сучасні м’які іграшки, а також казки українських авторів, зокрема, волинські казки, які записав краєзнавець Олекса Ошуркевич, українські казки Олени Пчілки, Лесі Українки, Івана Франка та інші.

Виставка працює у дні роботи музею з 29 травня до 10 червня.

На зустріч з дитинством: лучан кличуть на виставку іграшок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, іграшка, виставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з браконьєрських сіток визволили більше 30 кілограмів карася. ВІДЕО
Сьогодні, 01:24
«Другий співучасник вбивства досі на волі», – брат убитого сина селищного голови з Волині. ФОТО
Сьогодні, 00:52
На зустріч з дитинством: лучан кличуть на виставку іграшок
Сьогодні, 00:28
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО
30 травень, 23:28
Схожі новини
Лучан запрошують на виставку ретросвітлин міста Лучан запрошують на виставку ретросвітлин міста
15 травень, 07:27
У Луцьку відбудеться виставка сучасного іконопису У Луцьку відбудеться виставка сучасного іконопису
10 квітень, 22:30
У музеї на Волині відкриють виставку різдвяної атрибутики У музеї на Волині відкриють виставку різдвяної атрибутики
04 січень, 20:47
У волинському музеї можна буде придбати експонати виставки У волинському музеї можна буде придбати експонати виставки
18 грудень, 2018, 06:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з браконьєрських сіток визволили більше 30 кілограмів карася. ВІДЕО
Сьогодні, 01:24
 0
«Другий співучасник вбивства досі на волі», – брат убитого сина селищного голови з Волині. ФОТО
Сьогодні, 00:52
 0
На зустріч з дитинством: лучан кличуть на виставку іграшок
Сьогодні, 00:28
 0
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО
30 травень, 23:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿