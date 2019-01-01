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У місті на Волині відбудеться святкова хода випускників

У місті на Волині відбудеться святкова хода випускників
З нагоди свята останнього дзвоника 31-го травня у Любомлі відбудеться урочиста хода випускників.

Про це інформує Кордон.

Захід проводитиметься у центрі міста Любомль. Збір о 10:45 год біля будівлі райдержадміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради запрошує на свято випускників, батьків, учителів та всіх охочих.

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Теги: Любомль, останній дзвоник, хода випускників
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