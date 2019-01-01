У місті на Волині відбудеться святкова хода випускників





Про це інформує



Захід проводитиметься у центрі міста Любомль. Збір о 10:45 год біля будівлі райдержадміністрації.



Відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради запрошує на свято випускників, батьків, учителів та всіх охочих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди свята останнього дзвоника 31-го травня у Любомлі відбудеться урочиста хода випускників.Про це інформує Кордон Захід проводитиметься у центрі міста Любомль. Збір о 10:45 год біля будівлі райдержадміністрації.Відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради запрошує на свято випускників, батьків, учителів та всіх охочих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію