У місті на Волині відбудеться святкова хода випускників
Сьогодні, 03:08
З нагоди свята останнього дзвоника 31-го травня у Любомлі відбудеться урочиста хода випускників.
Про це інформує Кордон.
Захід проводитиметься у центрі міста Любомль. Збір о 10:45 год біля будівлі райдержадміністрації.
Відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради запрошує на свято випускників, батьків, учителів та всіх охочих.
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Про це інформує Кордон.
Захід проводитиметься у центрі міста Любомль. Збір о 10:45 год біля будівлі райдержадміністрації.
Відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради запрошує на свято випускників, батьків, учителів та всіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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