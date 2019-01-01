У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО
30 травень, 23:28
У Луцьку в одному з дворів дитина стояла на підвіконні у відкритому вікні.
Про це повідомила у групі «Теревені про Луцьк» у facebook Олена Мартинович, - пише «Волинь Online».
«Сьогодні, мій син ідучи через один із дворів Привокзального району побачив ось яку картину! Це будинок на пр. Перемоги, 7. Сподіваюся із дитиною все добре!!!», — йдеться у дописі.
У коментарях зазначають, що з дитиною все добре.
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Про це повідомила у групі «Теревені про Луцьк» у facebook Олена Мартинович, - пише «Волинь Online».
«Сьогодні, мій син ідучи через один із дворів Привокзального району побачив ось яку картину! Це будинок на пр. Перемоги, 7. Сподіваюся із дитиною все добре!!!», — йдеться у дописі.
У коментарях зазначають, що з дитиною все добре.
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