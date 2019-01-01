У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО





Про це повідомила у групі «Теревені про Луцьк» у facebook Олена Мартинович, - пише



«Сьогодні, мій син ідучи через один із дворів Привокзального району побачив ось яку картину! Це будинок на пр. Перемоги, 7. Сподіваюся із дитиною все добре!!!», — йдеться у дописі.



У коментарях зазначають, що з дитиною все добре.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в одному з дворів дитина стояла на підвіконні у відкритому вікні.Про це повідомила у групі «Теревені про Луцьк» у facebook, - пише «Волинь Online» «Сьогодні, мій син ідучи через один із дворів Привокзального району побачив ось яку картину! Це будинок на пр. Перемоги, 7. Сподіваюся із дитиною все добре!!!», — йдеться у дописі.У коментарях зазначають, що з дитиною все добре.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію