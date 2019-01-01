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У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО

У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО
У Луцьку в одному з дворів дитина стояла на підвіконні у відкритому вікні.

Про це повідомила у групі «Теревені про Луцьк» у facebook Олена Мартинович, - пише «Волинь Online».

«Сьогодні, мій син ідучи через один із дворів Привокзального району побачив ось яку картину! Це будинок на пр. Перемоги, 7. Сподіваюся із дитиною все добре!!!», — йдеться у дописі.

У коментарях зазначають, що з дитиною все добре.

У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО

У Луцьку маленький хлопчик виліз на підвіконня. ФОТО


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Теги: підвіконня, хлопчик
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