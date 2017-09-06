«Маю право на захист»: робота волинської школярки виборола «срібло» на конкурсі малюнків. ФОТО

Софія Дроздюк здобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Я маю право», приуроченому до Дня захисту дітей.



Про це йдеться на



Дівчина брала участь у номінації «Старша група. Індивідуальна робота».



«Я вирішила зобразити саме такий образ плачучої дитини, тому що не лише в Україні, а й в усьому світі в багатьох сім’ях діти не отримують належної опіки, зазнають насильства від батьків, не мають захисту. І найчастіше вони так і залишаються плакати, сховавшись від усіх», - розповіла Софія про свій малюнок.





Своєю роботою школярка прагнула донести, що кожна дитина має право на гідну опіку і власну безпеку та недоторканість, і що приниження чи застосована фізична сила є порушенням прав дитини, наданих їй з народження.





Переможців та призерів цього конкуру в Києві в урочистій обстановці нагородять Дипломами відповідного ступеню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учениця 10-Б класу Підгайцівського навчально-виховного комплексуздобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Я маю право», приуроченому до Дня захисту дітей.Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.Дівчина брала участь у номінації «Старша група. Індивідуальна робота».«Я вирішила зобразити саме такий образ плачучої дитини, тому що не лише в Україні, а й в усьому світі в багатьох сім’ях діти не отримують належної опіки, зазнають насильства від батьків, не мають захисту. І найчастіше вони так і залишаються плакати, сховавшись від усіх», - розповіла Софія про свій малюнок.Своєю роботою школярка прагнула донести, що кожна дитина має право на гідну опіку і власну безпеку та недоторканість, і що приниження чи застосована фізична сила є порушенням прав дитини, наданих їй з народження.Переможців та призерів цього конкуру в Києві в урочистій обстановці нагородять Дипломами відповідного ступеню.

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