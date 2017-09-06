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«Маю право на захист»: робота волинської школярки виборола «срібло» на конкурсі малюнків. ФОТО

«Маю право на захист»: робота волинської школярки виборола «срібло» на конкурсі малюнків. ФОТО
Учениця 10-Б класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу Софія Дроздюк здобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Я маю право», приуроченому до Дня захисту дітей.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

Дівчина брала участь у номінації «Старша група. Індивідуальна робота».

«Я вирішила зобразити саме такий образ плачучої дитини, тому що не лише в Україні, а й в усьому світі в багатьох сім’ях діти не отримують належної опіки, зазнають насильства від батьків, не мають захисту. І найчастіше вони так і залишаються плакати, сховавшись від усіх», - розповіла Софія про свій малюнок.

«Маю право на захист»: робота волинської школярки виборола «срібло» на конкурсі малюнків. ФОТО

Своєю роботою школярка прагнула донести, що кожна дитина має право на гідну опіку і власну безпеку та недоторканість, і що приниження чи застосована фізична сила є порушенням прав дитини, наданих їй з народження.

«Маю право на захист»: робота волинської школярки виборола «срібло» на конкурсі малюнків. ФОТО

Переможців та призерів цього конкуру в Києві в урочистій обстановці нагородять Дипломами відповідного ступеню.

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Теги: школярка, Софія Дрздюк, малюнок, право, конкурс
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