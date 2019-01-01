«Другий співучасник вбивства досі на волі», – брат убитого сина селищного голови з Волині. ФОТО
Сьогодні, 00:52
Брат убитого Артема Іуса Ігор переконаний, що під варту потрібно було взяти обох нападників.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Зокрема, він вважає, що одного зі зловмисників – Богдана Шевченка, який наразі по справі проходить як свідок, також треба визнати підозрюваним та обрати йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
"В той час, коли ми молились на локачинському цвинтарі, у Солом'янському суді Києва відбувалось засідання стосовно застосування запобіжного заходу для ОДНОГО З ВБИВЦЬ мого брата Артема.
Першим вбивцею є Андрій Дудка. Він це визнав сам!
Слава Богу суд прийняв рішення помістити його в СІЗО без можливості застави. АЛЕ таке рішення застосовано лише для першого вбивці - Дудки Андрія.
Другий співучасник вбивства - БОГДАН ШЕВЧЕНКО досі перебуває на волі.
...
Абсурдність полягає в тому, що БОГДАН ШЕВЧЕНКО іде як свідок, хоча він є 100% співучасником, який теж брав участь у вбивстві мого брата. Те, як він також бив мого брата разом з ДУДКОЮ, бачив свідок і це підтвердив. Немає жодного морального права захищати таку сволоту. Тому кара - невідворотна.
...
Суспільство має багато претензій: чому відпустили БОГДАНА ШЕВЧЕНКА? Та чому із групового вбивства хочуть зробити одиночне. Це дуже резонансна справа, яка не може бути проігнорована. Брата я вже не поверну, лише можу молитись і чекати коли закінчиться моє земне життя і я зустрінусь з ним у житті вічному! Але інших людей ми ще можемо врятувати від цієї мерзоти (не побоюсь сказати цього слова, але це мерзота)", - написав Ігор Іус.
До слова Андрій Дудка у суді розповів про напад на Артема Іуса і запевнив, що він не наносив удари у життєво важливі органи і просто захищався. Втім Ігор Іус переконаний, що це брехня.
"Стосовно коментаря самого Дудки у суді, можу сказати, що це просто якась нісенітниця. Не думаю, що людина із здоровим глуздом прийме це до уваги. ДУДКА каже, що боявся залишитись інвалідом, бо боявся Артема, який йому вдарив в ніс. Що він був в стані шоку і захищався. Хм.., цікаво, це мабуть якийсь новий вид захисту!!!
Взяти "побратима-різника" з собою на допомогу, зайти в туалет, побити разом студента та ненести йому 17-18 ножових поранень. Оце так самозахист!
ШЕВЧЕНКА БОГДАНА відпустили, бо він типу не бив, а стояв з боку. Хоча свідок все бачив, бачив як він теж його бив. Це є в коментарях під відео, в попередньому дописі яке запостив мій друг, який був сьогодні на суді - Олександр Барабошко (Александр Барабошко)!
Знову уявіть абсурдність ситуації, ДУДКА, після того як "злякався залишитись інвалідом", бере свого друга та йдуть в туалет "захищатись" від Артема. Один "захищається", а другий типу стоїть! Ну ви серйозно??? Чи цьому хтось повірить?".
Відтак, родина загиблого Артема Іуса буде вимагату арешту і для другого нападника та перекваліфікації провадження.
"Наступні наші дні - це боротьба, щоб були арештовані обоє злочинців, а також справа має бути кваліфікована, як групове вчинення вбивства!".
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.
За життя Артема боролись медики столичної лікарні.
Згодом Андрія Дудку та Богдана Шевченка затримали на Волині.
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Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Зокрема, він вважає, що одного зі зловмисників – Богдана Шевченка, який наразі по справі проходить як свідок, також треба визнати підозрюваним та обрати йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
"В той час, коли ми молились на локачинському цвинтарі, у Солом'янському суді Києва відбувалось засідання стосовно застосування запобіжного заходу для ОДНОГО З ВБИВЦЬ мого брата Артема.
Першим вбивцею є Андрій Дудка. Він це визнав сам!
Слава Богу суд прийняв рішення помістити його в СІЗО без можливості застави. АЛЕ таке рішення застосовано лише для першого вбивці - Дудки Андрія.
Другий співучасник вбивства - БОГДАН ШЕВЧЕНКО досі перебуває на волі.
...
Абсурдність полягає в тому, що БОГДАН ШЕВЧЕНКО іде як свідок, хоча він є 100% співучасником, який теж брав участь у вбивстві мого брата. Те, як він також бив мого брата разом з ДУДКОЮ, бачив свідок і це підтвердив. Немає жодного морального права захищати таку сволоту. Тому кара - невідворотна.
...
Суспільство має багато претензій: чому відпустили БОГДАНА ШЕВЧЕНКА? Та чому із групового вбивства хочуть зробити одиночне. Це дуже резонансна справа, яка не може бути проігнорована. Брата я вже не поверну, лише можу молитись і чекати коли закінчиться моє земне життя і я зустрінусь з ним у житті вічному! Але інших людей ми ще можемо врятувати від цієї мерзоти (не побоюсь сказати цього слова, але це мерзота)", - написав Ігор Іус.
До слова Андрій Дудка у суді розповів про напад на Артема Іуса і запевнив, що він не наносив удари у життєво важливі органи і просто захищався. Втім Ігор Іус переконаний, що це брехня.
"Стосовно коментаря самого Дудки у суді, можу сказати, що це просто якась нісенітниця. Не думаю, що людина із здоровим глуздом прийме це до уваги. ДУДКА каже, що боявся залишитись інвалідом, бо боявся Артема, який йому вдарив в ніс. Що він був в стані шоку і захищався. Хм.., цікаво, це мабуть якийсь новий вид захисту!!!
Взяти "побратима-різника" з собою на допомогу, зайти в туалет, побити разом студента та ненести йому 17-18 ножових поранень. Оце так самозахист!
ШЕВЧЕНКА БОГДАНА відпустили, бо він типу не бив, а стояв з боку. Хоча свідок все бачив, бачив як він теж його бив. Це є в коментарях під відео, в попередньому дописі яке запостив мій друг, який був сьогодні на суді - Олександр Барабошко (Александр Барабошко)!
Знову уявіть абсурдність ситуації, ДУДКА, після того як "злякався залишитись інвалідом", бере свого друга та йдуть в туалет "захищатись" від Артема. Один "захищається", а другий типу стоїть! Ну ви серйозно??? Чи цьому хтось повірить?".
Відтак, родина загиблого Артема Іуса буде вимагату арешту і для другого нападника та перекваліфікації провадження.
"Наступні наші дні - це боротьба, щоб були арештовані обоє злочинців, а також справа має бути кваліфікована, як групове вчинення вбивства!".
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.
За життя Артема боролись медики столичної лікарні.
Згодом Андрія Дудку та Богдана Шевченка затримали на Волині.
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