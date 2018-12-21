Викладачів волинського вишу відзначили у Польщі. ФОТО





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У Варшаві завідувачці кафедри соціальних комунікацій професорові Світлані Кравченко вручили Нагороду ім. Івана Виговського, а доцентові кафедри української літератури Вікторові Яручику – диплом за перемогу в конкурсі на стажування імені Івана Виговського.







Урочистості з нагоди вручення поважних почесних нагород відбулися в стінах Варшавського університету. Відзнаки вручали представники Капітули (журі, до складу якого входять ректори і проректори найбільших польських університетів) та директор Студій Східної Європи професор Ян Маліцький. Нагороду вручають під патронатом Президента Польщі Анджея Дуди.

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