Хірург Валіхновський безкоштовно прооперував 12 немовлят

Ростислав Валіхновський разом із колегами прооперував 12 дітей із патологією «заяча губа». Операції провели безкоштовно.



Про це лікар написав на своїй сторінці у Інстаграмі, - повідомляє



Операцію проводили у Valikhnovski Surgery Institute разом з американськими колегами з Harvard Medical School та бостонської клініки Shriners Hospitals for Children – Геннадієм Фузайловим та Джеєм Остіном.



Зазначимо, операцію провели дітям від 1 до 3 місяців.



Зазначають, що спільна українсько-американська програма має за мету – благодійно допомогти українським дітям, що мають діагноз «заяча губа», забезпечити високу якість хірургічної допомоги, а також стати довготривалою та багатогранною програмою для кращого розуміння причини вроджених аномалій і профілактики даного захворювання в українських дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомив хірург з Волиніразом із колегами прооперував 12 дітей із патологією «заяча губа». Операції провели безкоштовно.Про це лікар написав на своїй сторінці у Інстаграмі, - повідомляє 12 канал Операцію проводили у Valikhnovski Surgery Institute разом з американськими колегами з Harvard Medical School та бостонської клініки Shriners Hospitals for Children –таЗазначимо, операцію провели дітям від 1 до 3 місяців.Зазначають, що спільна українсько-американська програма має за мету – благодійно допомогти українським дітям, що мають діагноз «заяча губа», забезпечити високу якість хірургічної допомоги, а також стати довготривалою та багатогранною програмою для кращого розуміння причини вроджених аномалій і профілактики даного захворювання в українських дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію