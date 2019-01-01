Хірург Валіхновський безкоштовно прооперував 12 немовлят
Сьогодні, 05:22
Відомив хірург з Волині Ростислав Валіхновський разом із колегами прооперував 12 дітей із патологією «заяча губа». Операції провели безкоштовно.
Про це лікар написав на своїй сторінці у Інстаграмі, - повідомляє 12 канал.
Операцію проводили у Valikhnovski Surgery Institute разом з американськими колегами з Harvard Medical School та бостонської клініки Shriners Hospitals for Children – Геннадієм Фузайловим та Джеєм Остіном.
Зазначимо, операцію провели дітям від 1 до 3 місяців.
Зазначають, що спільна українсько-американська програма має за мету – благодійно допомогти українським дітям, що мають діагноз «заяча губа», забезпечити високу якість хірургічної допомоги, а також стати довготривалою та багатогранною програмою для кращого розуміння причини вроджених аномалій і профілактики даного захворювання в українських дітей.
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Про це лікар написав на своїй сторінці у Інстаграмі, - повідомляє 12 канал.
Операцію проводили у Valikhnovski Surgery Institute разом з американськими колегами з Harvard Medical School та бостонської клініки Shriners Hospitals for Children – Геннадієм Фузайловим та Джеєм Остіном.
Зазначимо, операцію провели дітям від 1 до 3 місяців.
Зазначають, що спільна українсько-американська програма має за мету – благодійно допомогти українським дітям, що мають діагноз «заяча губа», забезпечити високу якість хірургічної допомоги, а також стати довготривалою та багатогранною програмою для кращого розуміння причини вроджених аномалій і профілактики даного захворювання в українських дітей.
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