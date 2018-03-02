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Волинських митників навчали, як не дати порушникові кордону їх обдурити. ВІДЕО

Волинських митників навчали, як не дати порушникові кордону їх обдурити. ВІДЕО
Розпізнати справжню поведінку людини та її міміку, не піддаватися на провокації, вміти швидко залагодити конфлікт і в той же час не дати порушникові кордону обдурити себе. Цьому у Польщі навчалися волинські прикордонники та митники.

Це спільний проект Луцького національного технічного університету та Католицького університету в Любліні в рамках транскордонної співпраці «Україна-Польща-Білорусь», - повідомляє 12 канал.

Пані Катажина викладає психологію студентам Католицького університету в Любліні. Одна з її тем – міміка людини. Завдання – розпізнати, що ховається за виразом обличчя.

Самі викладачі університету зобразили емоції на фотографіях. А опісля організували опитування. Цікавилися у людей різного віку, які саме емоційні прояви вони бачать на світлинах. А вже потім робили висновки.

Ці заняття – своєрідна школа витримки й уміння не піддаватися стресу та не виказувати перед незнайомими людьми свій внутрішній стан.

Заняття тривали у формі діалогу та ігор, викладачі аналізували ситуації, наближені до реальних.

Теоретичні заняття – це перший етап програми. Він розрахований на службовців, які працюють з людьми. У наступному – планують організувати опитування людей, які перетинають кордон – про якість роботи працівників пунктів пропуску.


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Теги: митники, прикордонники, навчання, міміка, психологія
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