Волинських митників навчали, як не дати порушникові кордону їх обдурити. ВІДЕО





Це спільний проект Луцького національного технічного університету та Католицького університету в Любліні в рамках транскордонної співпраці «Україна-Польща-Білорусь», - повідомляє



Пані Катажина викладає психологію студентам Католицького університету в Любліні. Одна з її тем – міміка людини. Завдання – розпізнати, що ховається за виразом обличчя.



Самі викладачі університету зобразили емоції на фотографіях. А опісля організували опитування. Цікавилися у людей різного віку, які саме емоційні прояви вони бачать на світлинах. А вже потім робили висновки.



Ці заняття – своєрідна школа витримки й уміння не піддаватися стресу та не виказувати перед незнайомими людьми свій внутрішній стан.



Заняття тривали у формі діалогу та ігор, викладачі аналізували ситуації, наближені до реальних.



Теоретичні заняття – це перший етап програми. Він розрахований на службовців, які працюють з людьми. У наступному – планують організувати опитування людей, які перетинають кордон – про якість роботи працівників пунктів пропуску.





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