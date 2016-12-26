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«Виконуємо роль тата»: волинські волонтери подарували велосипеди дітям полеглих захисників. ВІДЕО

«Виконуємо роль тата»: волинські волонтери подарували велосипеди дітям полеглих захисників. ВІДЕО
20 нових велосипедів отримали діти полеглих захисників України.

Такий подарунок напередодні Дня дитини отримали від меценатів, - йдеться в сюжеті Суспільного.

Волонтери запросили до участі в благодійному проекті хлопців і дівчат, які живуть у сільській місцевості. 16-річний Сергій, син загиблого на війні волинянина Василя Шишолика із села Прилісного, розповідає: із хвилюванням прийшов побачити свій перший дорослий велосипед.

«До мене подзвонили волонтери і сказали, що хочем подарувати тобі велосипед і я дуже зрадів, бо це мій перший буде велосипед і він мені дуже потрібен».

Віолета Мякотіна із сином Павлом приїхали на акцію із міста Лебедин Полтавської області. В Луцьку родина вперше. Жінка каже, що такому подарункові син радіє, бо з допомогою велосипеда зможе дістатися додому, коли не їздить громадський транспорт.

«В нас невеличке місто, 19 тисяч населення. Ні тролейбусів, ні світлофорів немає і нічого, маршрутки в наш куток ходять до 6-ї вечора, тобто на другий кінець міста нам треба діставатися пішки. Будемо надсилати відеозвіти, як ми вчимося по наших дорогах їздити».

Волонтер Руслан Теліпський розповів, що двоколісні подарували не лише дітям з Волинської, а й з інших областей.

«Ми всі виконуємо для них роль тата і хочемо зробити приємні почуття і хочемо допомогти. Вік діток від 7 до 15-ти років. Окрім Волинської області, тут є з Рівненської, Львівської, Тернопільської та, навіть, з Сумської області приїхали. Ми навмисно відібрали чверть велосипедів для інших регіонів України, є можливість і побачити наше місто, і піти на екскурсією, і подивитися наше місто», - каже Руслан Теліпський.

Велосипеди для дітей закупили за кошти польської екологічної фундації. Розповідає її керівник Войцех Овчаж.

«Акція називається «Байк Хелпс». У ній беруть участь велосипедисти з цілого світу – Європи, Бразилії, Бангладеш, Туреччини, Індії. Люди, які їздять на цих велосипедах, записують в спеціальну програмку проїхані кілометри, щоб спільно проїхати мільйон кілометрів – така «ціна» 1 велосипеда. Ми назбирали 20 таких мільйонів, тобто 20 велосипедів і тепер діти, яких ми вибрали разом з волонтерами, мають можливість завдяки цій акції отримати ці велосипеди».


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Теги: волонтери, велосипед, подарунок, діти
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