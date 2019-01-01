Волинські громади отримали понад 15 мільйонів гривень земельного податку

Місцеві громади Волині вже отримали 15,1 мільйона гривень земельного податку, які спрямували до бюджетів громадяни - власники земельних ділянок.Про це інформує управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Волинській області.Очікується, що волиняни сплатять на потреби територіальних громад40,2 мільйона гривень земельного податку. Саме на таку суму волинські фіскали сформували 290299 податкових повідомлень-рішень. Платниками земельного податку визначено 168049 громадян.Отримавши таке повідомлення від ДФС, власник земельної ділянкипротягом шістдесяти днів зобов’язаний перерахувати на вказані в документі реквізити визначену суму земельного податку. Якщо повідомлення від ДФС містить недостовірну інформацію щодо фактичного власника, місця розташування та площі земельного наділу, треба обов’язково завітати до державної податкової інспекції з правовстановлюючими документами на землю з тим, щоб провести звірку, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.Варто врахувати, що несвоєчасна сплата земельного податку призводить до нарахування штрафу та пені.«Ми просимо волинян бути відповідальними та своєчасно сплатитиземельний податок до бюджету громади, на території якої знаходиться належна їм земля. Це й буде посильний фінансовий внесок кожного в розвиток громади.Як переконує практика, завдяки такій зваженій позиції власників майна, які сумлінно виконують свої обов’язки, місцеві громади мають потужний фінансовий ресурс для розвитку», - зазначає перший заступник начальника ГУ ДФС у Волинській області Віталій Чуй.«Отож, якщо Ви - власник земельної ділянки, але ще не отрималиповідомлення про нараховану суму земельного податку, - краще відвідайте Центр обслуговування платників при державній податковій інспекції та з’ясуйте інформацію щодо причин відсутності такого повідомлення», – йдеться у повідомленні.Завітати до Центру обслуговування платників повинні і ті громадяни,котрі змінили адресу проживання, але не внесли відповідні зміни до своїх реєстраційних даних в податкових органах.Очевидно, що таким землевласникам повідомлення - рішеннянадсилалися за попередньою адресою. В зв’язку з відсутністю платника за місцем проживання повідомлення – рішення не вручалося та повернулося з відміткою про відсутність платника за вказаною адресою.