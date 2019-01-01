У Луцьку розпочався молитовний сніданок
Сьогодні, 09:08
У Луцьку стартував другий молитовний сніданок.
Розпочався захід у п'ятницю, 31 травня.
На молитовний сніданок запросили 180 відомих та впливових волинян.
Серед них – владика Михаїл, нардепи Ігор Гузь, Ірина Констанкевич, Сергій Мартиняк, голова облради Ігор Палиця.
Також на заході присутні почесні гості – організатор молитовних сніданків в Україні, народний депутат України Павло Унгурян, координатор молитовних сніданків у США, уродженець Волині Павло Жовнір та координатор Національного молитовного сніданку США Даг Бьорлі.
Під час молитовного сніданку збиратимуть кошти на обладнання для перинатального центру.
Сніданок розпочали з молитви «Отче наш», яку виконав аррхієрейський хор «Оранта».
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Розпочався захід у п'ятницю, 31 травня.
На молитовний сніданок запросили 180 відомих та впливових волинян.
Серед них – владика Михаїл, нардепи Ігор Гузь, Ірина Констанкевич, Сергій Мартиняк, голова облради Ігор Палиця.
Також на заході присутні почесні гості – організатор молитовних сніданків в Україні, народний депутат України Павло Унгурян, координатор молитовних сніданків у США, уродженець Волині Павло Жовнір та координатор Національного молитовного сніданку США Даг Бьорлі.
Під час молитовного сніданку збиратимуть кошти на обладнання для перинатального центру.
Сніданок розпочали з молитви «Отче наш», яку виконав аррхієрейський хор «Оранта».
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