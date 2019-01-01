вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яке свято 31 травня: чого не можна робити в цей день

Яке свято 31 травня: чого не можна робити в цей день
31 травня 2019 року – день Федота Овсяника, або Сімох дів. Згадують сімох мучениць, які постраждали за віру в IV столітті, і племінника одного з них, мученика Феодота.

Іменини сьогодні святкують: Богдан, Андрій, Денис, Петро, ​​Павло, Семен, Михайло, Іраклій, Давид, Юліан, Лев, Макар, Федір, Олександра, Клавдія, Фаїна, Юлія, Христина, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 31 травня

Якщо на дубах листя розпустилося раніше, ніж на ясенах – до посушливого літа.
Якщо на дубах розгорнулося листя – до рясного урожаю ярих. Якщо з дуба опадає молоде листя – до голодного року.
Якщо до вечора чути чибисів – погода має бути бути ясною.
Якщо на дубах активно росте молоде листя – можна йти на риболовлю за щуками.

Що можна робити 31 травня

У цей день знахарі лікували болі в спині. А також цей день вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.

Що не можна робити 31 травня

Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, 31 травня, традиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нічого
Відповісти
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Блискавка могла вбити жінку на Волині через мобільний телефон: подробиці від чоловіка загиблої. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Сьогодні, 09:50
Яке свято 31 травня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:25
У Луцьку розпочався молитовний сніданок
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Як посівали волинські спортсмени у дитинстві Як посівали волинські спортсмени у дитинстві
14 січень, 10:19
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
30 травень, 11:53
30 травня – яке сьогодні свято та чому в цей день не можна приймати подарунків 30 травня – яке сьогодні свято та чому в цей день не можна приймати подарунків
30 травень, 09:15
У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято» У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»
29 травень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Багатодітній жінці з Волині, у якої згорів будинок, небайдужі збудували нове житло
Сьогодні, 10:37
 0
Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині – велика загроза затоплення угідь і будівель
Сьогодні, 10:23
 0
Блискавка могла вбити жінку на Волині через мобільний телефон: подробиці від чоловіка загиблої. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
 0
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿