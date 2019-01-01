Яке свято 31 травня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:25
31 травня 2019 року – день Федота Овсяника, або Сімох дів. Згадують сімох мучениць, які постраждали за віру в IV столітті, і племінника одного з них, мученика Феодота.
Іменини сьогодні святкують: Богдан, Андрій, Денис, Петро, Павло, Семен, Михайло, Іраклій, Давид, Юліан, Лев, Макар, Федір, Олександра, Клавдія, Фаїна, Юлія, Христина, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 31 травня
Якщо на дубах листя розпустилося раніше, ніж на ясенах – до посушливого літа.
Якщо на дубах розгорнулося листя – до рясного урожаю ярих. Якщо з дуба опадає молоде листя – до голодного року.
Якщо до вечора чути чибисів – погода має бути бути ясною.
Якщо на дубах активно росте молоде листя – можна йти на риболовлю за щуками.
Що можна робити 31 травня
У цей день знахарі лікували болі в спині. А також цей день вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.
Що не можна робити 31 травня
Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Богдан, Андрій, Денис, Петро, Павло, Семен, Михайло, Іраклій, Давид, Юліан, Лев, Макар, Федір, Олександра, Клавдія, Фаїна, Юлія, Христина, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 31 травня
Якщо на дубах листя розпустилося раніше, ніж на ясенах – до посушливого літа.
Якщо на дубах розгорнулося листя – до рясного урожаю ярих. Якщо з дуба опадає молоде листя – до голодного року.
Якщо до вечора чути чибисів – погода має бути бути ясною.
Якщо на дубах активно росте молоде листя – можна йти на риболовлю за щуками.
Що можна робити 31 травня
У цей день знахарі лікували болі в спині. А також цей день вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.
Що не можна робити 31 травня
Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Нічого
Останні новини
Блискавка могла вбити жінку на Волині через мобільний телефон: подробиці від чоловіка загиблої. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Сьогодні, 09:50
Яке свято 31 травня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:25
У Луцьку розпочався молитовний сніданок
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 31 травня
Сьогодні, 09:00