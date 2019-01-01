Яке свято 31 травня: чого не можна робити в цей день





Іменини сьогодні святкують: Богдан, Андрій, Денис, Петро, ​​Павло, Семен, Михайло, Іраклій, Давид, Юліан, Лев, Макар, Федір, Олександра, Клавдія, Фаїна, Юлія, Христина, - пише



Народні прикмети на 31 травня



Якщо на дубах листя розпустилося раніше, ніж на ясенах – до посушливого літа.

Якщо на дубах розгорнулося листя – до рясного урожаю ярих. Якщо з дуба опадає молоде листя – до голодного року.

Якщо до вечора чути чибисів – погода має бути бути ясною.

Якщо на дубах активно росте молоде листя – можна йти на риболовлю за щуками.



Що можна робити 31 травня



У цей день знахарі лікували болі в спині. А також цей день вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.



Що не можна робити 31 травня



Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 травня 2019 року – день Федота Овсяника, або Сімох дів. Згадують сімох мучениць, які постраждали за віру в IV столітті, і племінника одного з них, мученика Феодота.Іменини сьогодні святкують: Богдан, Андрій, Денис, Петро, ​​Павло, Семен, Михайло, Іраклій, Давид, Юліан, Лев, Макар, Федір, Олександра, Клавдія, Фаїна, Юлія, Христина, - пише 24 канал Якщо на дубах листя розпустилося раніше, ніж на ясенах – до посушливого літа.Якщо на дубах розгорнулося листя – до рясного урожаю ярих. Якщо з дуба опадає молоде листя – до голодного року.Якщо до вечора чути чибисів – погода має бути бути ясною.Якщо на дубах активно росте молоде листя – можна йти на риболовлю за щуками.У цей день знахарі лікували болі в спині. А також цей день вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.

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