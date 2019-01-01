Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття





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Сьогодні увазі читачів пропонують переглянути низку світлин із дівчатами-подружками із минулого століття, 1920 – 1950-х років. Вони елегантні й витончені, з живим блиском в очах.



За опублікованими фотографіями, вдається простежити зміни у модних одягових тенденціях мешканок волинського села на переломі епох від Другої Речі Посполитої до Другої світової війни та влади «совєтів» на наших теренах.



Фото походять з Бран, Довгова, Журавник (Дружкополя), Миркова і Цегова на Горохівщині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували фотографії волинянок, які жили у першій половині XX століття.Про це пишуть Хроніки Любарта Сьогодні увазі читачів пропонують переглянути низку світлин із дівчатами-подружками із минулого століття, 1920 – 1950-х років. Вони елегантні й витончені, з живим блиском в очах.За опублікованими фотографіями, вдається простежити зміни у модних одягових тенденціях мешканок волинського села на переломі епох від Другої Речі Посполитої до Другої світової війни та влади «совєтів» на наших теренах.Фото походять з Бран, Довгова, Журавник (Дружкополя), Миркова і Цегова на Горохівщині.

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