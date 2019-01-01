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Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття

Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Опублікували фотографії волинянок, які жили у першій половині XX століття.

Про це пишуть Хроніки Любарта.

Сьогодні увазі читачів пропонують переглянути низку світлин із дівчатами-подружками із минулого століття, 1920 – 1950-х років. Вони елегантні й витончені, з живим блиском в очах.

За опублікованими фотографіями, вдається простежити зміни у модних одягових тенденціях мешканок волинського села на переломі епох від Другої Речі Посполитої до Другої світової війни та влади «совєтів» на наших теренах.

Фото походять з Бран, Довгова, Журавник (Дружкополя), Миркова і Цегова на Горохівщині.
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття
Волинянки на ретрофото часів першої половини XX століття

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Теги: ретрофото, Волинь, Горохів
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