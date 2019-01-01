Блискавка могла вбити жінку на Волині через мобільний телефон: подробиці від чоловіка загиблої. ВІДЕО





Вона разом з чоловіком випасала у полі корів, - йдеться у сюжеті



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Чоловік загиблої підозрює, що блискавку ймовірно притягнули мобільні телефони. Адже коли почало гриміти вон їх не вимкнули. Удар був настільки потужним, що на жінці згорів навіть одяг.



"В мене в кармані і в неї були телефони. Я ніколи не виключаю. В мене шок чи що було, я не помню нічого. Впав на коліна, обертаюсь – вона (дружина, - ред) лежить... Всьо...", - згадую той день чоловік загиблої Юрій.



Фізики підтверджують версію про те, що мобільні телефони притяують громовицю.



І поки їй надавали першу допомогу медики та односельчани, блискавка влучила ще й у будинок родини. Дим побачила бабуся, яка поверталась з наймолодшим онуком Миколкою. Пожежу вдалось загасити ще до приїду пожежників. Вигоріла ціла кімната, вціліла лише ікона. Місцевий священник вважає це дивом. Трьох дітей, на щастя, вдома не було.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували відеосюжет про село Мельники Шацького району, де від удару блискавиці загинула 35-річна жінка Вона разом з чоловіком випасала у полі корів, - йдеться у сюжеті ТСН Чоловік загиблої підозрює, що блискавку ймовірно притягнули мобільні телефони. Адже коли почало гриміти вон їх не вимкнули. Удар був настільки потужним, що на жінці згорів навіть одяг."В мене в кармані і в неї були телефони. Я ніколи не виключаю. В мене шок чи що було, я не помню нічого. Впав на коліна, обертаюсь – вона (дружина, - ред) лежить... Всьо...", - згадую той день чоловік загиблої Юрій.Фізики підтверджують версію про те, що мобільні телефони притяують громовицю.І поки їй надавали першу допомогу медики та односельчани, блискавка влучила ще й у будинок родини. Дим побачила бабуся, яка поверталась з наймолодшим онуком Миколкою. Пожежу вдалось загасити ще до приїду пожежників. Вигоріла ціла кімната, вціліла лише ікона. Місцевий священник вважає це дивом. Трьох дітей, на щастя, вдома не було.

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