Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ





Про це пише



За інсайдерською інформацією, небіжчиком виявився мешканець Володимира-Волинського К, 1961 р.н. Якийсь час він проживав зі співмешканкою, котра була старшою за нього на кілька років, непрацюючий. Після того, як вона не дорахувалася кілька тисяч гривень, він зник з її поля зору півтора роки тому.



На сполох забила сестра чоловіка, котра проживає у Нововолинську, але працює в Італії. Вона востаннє розмовляла з братом 9 січня 2018 року. Після чого зв’язок з ним обірвався.



Нещодавно жінка повернулася до України і разом з чоловіком приїхала до брата. Достукатись не вдалося і вони викликали поліцію. Те, що довелося побачити, переступивши поріг, було справжнім шоком. У квартирі лежав труп її брата, поруч – увімкнений вентилятор. Про трупний сморід годі було й казати, адже тіло пролежало у будинку півтора роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському, в районі гімназії імені Цинкаловського в одному із будинків виявили тіло чоловіка.Про це пише Володимир Медіа За інсайдерською інформацією, небіжчиком виявився мешканець Володимира-Волинського К, 1961 р.н. Якийсь час він проживав зі співмешканкою, котра була старшою за нього на кілька років, непрацюючий. Після того, як вона не дорахувалася кілька тисяч гривень, він зник з її поля зору півтора роки тому.На сполох забила сестра чоловіка, котра проживає у Нововолинську, але працює в Італії. Вона востаннє розмовляла з братом 9 січня 2018 року. Після чого зв’язок з ним обірвався.Нещодавно жінка повернулася до України і разом з чоловіком приїхала до брата. Достукатись не вдалося і вони викликали поліцію. Те, що довелося побачити, переступивши поріг, було справжнім шоком. У квартирі лежав труп її брата, поруч – увімкнений вентилятор. Про трупний сморід годі було й казати, адже тіло пролежало у будинку півтора роки.

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