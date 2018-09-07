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Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ

Тіло волинянина півтора року лежало у квартирі, – ЗМІ
У Володимирі-Волинському, в районі гімназії імені Цинкаловського в одному із будинків виявили тіло чоловіка.

Про це пише Володимир Медіа.

За інсайдерською інформацією, небіжчиком виявився мешканець Володимира-Волинського К, 1961 р.н. Якийсь час він проживав зі співмешканкою, котра була старшою за нього на кілька років, непрацюючий. Після того, як вона не дорахувалася кілька тисяч гривень, він зник з її поля зору півтора роки тому.

На сполох забила сестра чоловіка, котра проживає у Нововолинську, але працює в Італії. Вона востаннє розмовляла з братом 9 січня 2018 року. Після чого зв’язок з ним обірвався.

Нещодавно жінка повернулася до України і разом з чоловіком приїхала до брата. Достукатись не вдалося і вони викликали поліцію. Те, що довелося побачити, переступивши поріг, було справжнім шоком. У квартирі лежав труп її брата, поруч – увімкнений вентилятор. Про трупний сморід годі було й казати, адже тіло пролежало у будинку півтора роки.

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Теги: смерть, скандал, Волинь, Володимир-Волинський
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