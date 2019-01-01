Багатодітній жінці з Волині, у якої згорів будинок, небайдужі збудували нове житло

Світлани Троць із села Гірники Ратнівського району,



Через дев’ять місяців, напередодні Пасхи, її сім’я перебралася у гарну новобудову. Світлана каже, якби не допомога людей та держструктур, довелося б жити на згарищі, - пише газета Вісник.



Від вогню тікали через вікна



Світлані Іванівні в ту ніч, 8 липня, чомусь було неспокійно, ніяк не могла заснути. Вийшла на вулицю, повернулася назад, трохи подивилася телевізор і задрімала. А невдовзі прокинулася і здивувалась, чому немає світла і не працює телевізор. Відчинила двері у вітальню – а там уже повно диму.



Від її крику пробудилися дочка та внуки – їм вдалося з хати повистрибувати через вікно. Зі своєї спальні таким же способом намагалася вибратися і господиня, та не змогла відчинити раму, тож наважилася вибиратися через вхідні двері. А слідом за нею і внучка Христина, яка була в іншій кімнаті. Дівчинка наковталася диму так, що її довелося рятувати медикам реанімаційного відділення центральної районної лікарні.



Хату, колись куплену в Білорусі і перевезену на Волинь, вогонь добряче понищив. З димом пішло все нажите добро. Погорільці лишилися у чому спали. Без даху над головою опинилася не тільки Світлана Іванівна, а й її син, донька та двоє внуків.



Уже вдень згарище розчищали і рідні, і сусіди, недогарки вивозили на звалище. Під вечір постало питання, де жити. Добре, що поряд мешкала сім’я сина та мама господині, вони й прихистили погорільців у себе. Як тільки загасили вогонь, небайдужі односельці стали приносити одяг, постіль, продукти, гроші. Рідні пішли від хати до хати у Гірниках, по сусідніх селах Сільце, Броди, Конище, Прохід, Жиричі, збираючи копійчину на відбудову житла. Безліч людей, знайомих і незнайомих, відгукнулися на біду Світлани Троць.



Жінка бідкається, що у перевезеному з Білорусі будинку її сім’ї велося не дуже добре.



"Хто його знає, чому: чи місце таке, чи хата така. У мене йшла біда за бідою: найперше помер маленький синочок, а 18 років тому трагічно загинув брат. Не минуло й року, як помер чоловік, залишивши мене з дітьми, троє з яких студенти. Далі через рік не стало тата, а два роки тому поховали ще одного 29-річного сина", – каже Світлана Троць.



Коли чистили згарище, за порадою сусідів залишили вцілілий бік будови – його почистили, відремонтували та добудували, і десь через три місяці після пожежі сім’я перейшла туди жити. До пуття доводили цю хатинку, а поряд сини, зяті, небайдужі люди будували нове житло.

Світлана Іванівна розповіла, що за роботу не платили жодної копійки – все робили із синами та зятями добрі односельчани. Те будівництво тривало б мало не вічність. До того ж будівельні матеріали, сантехніку підприємці відпускали погорільцям за нижчою ціною.



"Я прожила вік і ні з ким не сварилася, намагалася нікого не скривдити, не образити, старалася допомогти. Завжди хотілося, щоб все було тихо-мирно: краще промовчу, уступлю, обійду, аби тільки все було добре. І дітей вчила, і внуків вчу, щоб жили і нікого не кривдили, з добром по життю йшли", – каже жінка.



Світлана Іванівна дякує всім-всім, хто відгукнувся на її біду та допоміг.

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