У волинському лісі люди загидили зону відпочинку. ФОТО

У Рожищенському районі занедбали рекреаційний комплекс «Зелений гай», що поблизу села Носачевичі.Про це розповіла користувачка Facebook у спільноті «Нетипове Рожище», - пише Район.Рожище.«Люди ви свині? Для кого смітники стоять? Невже не можна прибрати після себе? Чи вам приємно в смітнику відпочивати з дітьми?» – риторично запитує жінка, розміщуючи фото.Рекреаційний комплекс «Зелений гай» у Носачевичах відкрили восени 2016 року. У його складі – чотири альтанки та дитячий майданчик. Встановлювало комплекс державне підприємство СЛАП «Рожищеагроліс».