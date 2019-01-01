У волинському лісі люди загидили зону відпочинку. ФОТО
Сьогодні, 10:57
У Рожищенському районі занедбали рекреаційний комплекс «Зелений гай», що поблизу села Носачевичі.
Про це розповіла користувачка Facebook у спільноті «Нетипове Рожище», - пише Район.Рожище.
«Люди ви свині? Для кого смітники стоять? Невже не можна прибрати після себе? Чи вам приємно в смітнику відпочивати з дітьми?» – риторично запитує жінка, розміщуючи фото.
Рекреаційний комплекс «Зелений гай» у Носачевичах відкрили восени 2016 року. У його складі – чотири альтанки та дитячий майданчик. Встановлювало комплекс державне підприємство СЛАП «Рожищеагроліс».
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Про це розповіла користувачка Facebook у спільноті «Нетипове Рожище», - пише Район.Рожище.
«Люди ви свині? Для кого смітники стоять? Невже не можна прибрати після себе? Чи вам приємно в смітнику відпочивати з дітьми?» – риторично запитує жінка, розміщуючи фото.
Рекреаційний комплекс «Зелений гай» у Носачевичах відкрили восени 2016 року. У його складі – чотири альтанки та дитячий майданчик. Встановлювало комплекс державне підприємство СЛАП «Рожищеагроліс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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