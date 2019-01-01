Злодійка, яка крала сережки у лучанок посеред вулиці, сяде у тюрму
Сьогодні, 11:07
В обласному центрі Волині уродженка Львівщини, відволікаючи увагу жінок, крала у них золоті сережки прямо посеред вулиці. Здебільшого злочини відбувалися на центральних вулицях міста. За злочини жінка отримала покарання у виді позбавлення волі на три роки.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
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Так, під час судового засідання вдалося встановити, що раніше судима уроджена Львівщини, відволікаючи увагу потерпілих, як правило викрадала в них по одній золотій сережці прямо посеред вулиці. До слова, здебільшого злочини жінка скоювала на центральних вулицях Луцька.
Зокрема, вдалося зафіксувати десять випадків крадіжки золотих прикрас, а також один випадок крадіжки грошей. Відзначимо, що злочини відбувалися в період з грудня минулого року до лютого цього року. Загальна сума збитків становила більше 25 тисяч гривень.
Допитана у судовому засіданні крадійка свою вину у вчинених злочинах визнала повністю.
Таким чином, суд засудив жінку до трьох років позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки
Так, під час судового засідання вдалося встановити, що раніше судима уроджена Львівщини, відволікаючи увагу потерпілих, як правило викрадала в них по одній золотій сережці прямо посеред вулиці. До слова, здебільшого злочини жінка скоювала на центральних вулицях Луцька.
Зокрема, вдалося зафіксувати десять випадків крадіжки золотих прикрас, а також один випадок крадіжки грошей. Відзначимо, що злочини відбувалися в період з грудня минулого року до лютого цього року. Загальна сума збитків становила більше 25 тисяч гривень.
Допитана у судовому засіданні крадійка свою вину у вчинених злочинах визнала повністю.
Таким чином, суд засудив жінку до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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