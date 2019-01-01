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Маленький волинянин бореться із важкою онкохворобою

Маленький волинянин бореться із важкою онкохворобою
У 14-річного Дмитра Дяденчука діагностували онкологічне захворювання лівої плечової кістки.

Про це пише газета Нове Життя.

Мама хлопчика – медична сестра Любешівської ЦРЛ, тато – учитель ЗЗСО «Лобненська гімназія». До цього часу вони намагалися самостійно подолати недугу, часткову допомогу надавали односельчани, вчителі, лікарі.

Дмитрик уже пройшов сім блоків хіміотерапії, на черзі - восьма та високодозна БОКС-терапія, а потім необхідна дороговартісна операція. Але оперативне втручання найближчим часом є неможливим через наявність живих ракових клітин. Виникла потреба у введенні препарату «Треосульфан Медак», вартість якого складає 240 тисяч гривень. Самотужки назбирати таку суму родина Дмитрика не може, адже власні заощадження вже використані на лікування, а часу залишилося мало (менше місяця). Колектив учнів та учителів ЗЗСО «Лобненська гімназія» звертається до жителів Любешівщини та всіх небайдужих людей.

Діагноз Дмитрика – «саркома Юїнга діафізу лівої плечової кістки».

Банківські реквізити матері: Дяденчук Віра Володимирівна, номер картки ПриватБанку 5168 7573 1017 5353.

Маленький волинянин бореться із важкою онкохворобою

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Теги: допомога, Волинь
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