Маленький волинянин бореться із важкою онкохворобою





Про це пише газета



Мама хлопчика – медична сестра Любешівської ЦРЛ, тато – учитель ЗЗСО «Лобненська гімназія». До цього часу вони намагалися самостійно подолати недугу, часткову допомогу надавали односельчани, вчителі, лікарі.



Дмитрик уже пройшов сім блоків хіміотерапії, на черзі - восьма та високодозна БОКС-терапія, а потім необхідна дороговартісна операція. Але оперативне втручання найближчим часом є неможливим через наявність живих ракових клітин. Виникла потреба у введенні препарату «Треосульфан Медак», вартість якого складає 240 тисяч гривень. Самотужки назбирати таку суму родина Дмитрика не може, адже власні заощадження вже використані на лікування, а часу залишилося мало (менше місяця). Колектив учнів та учителів ЗЗСО «Лобненська гімназія» звертається до жителів Любешівщини та всіх небайдужих людей.



Діагноз Дмитрика – «саркома Юїнга діафізу лівої плечової кістки».



Банківські реквізити матері: Дяденчук Віра Володимирівна, номер картки ПриватБанку 5168 7573 1017 5353.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 14-річного Дмитра Дяденчука діагностували онкологічне захворювання лівої плечової кістки.Про це пише газета Нове Життя Мама хлопчика – медична сестра Любешівської ЦРЛ, тато – учитель ЗЗСО «Лобненська гімназія». До цього часу вони намагалися самостійно подолати недугу, часткову допомогу надавали односельчани, вчителі, лікарі.Дмитрик уже пройшов сім блоків хіміотерапії, на черзі - восьма та високодозна БОКС-терапія, а потім необхідна дороговартісна операція. Але оперативне втручання найближчим часом є неможливим через наявність живих ракових клітин. Виникла потреба у введенні препарату «Треосульфан Медак», вартість якого складає 240 тисяч гривень. Самотужки назбирати таку суму родина Дмитрика не може, адже власні заощадження вже використані на лікування, а часу залишилося мало (менше місяця). Колектив учнів та учителів ЗЗСО «Лобненська гімназія» звертається до жителів Любешівщини та всіх небайдужих людей.Діагноз Дмитрика – «саркома Юїнга діафізу лівої плечової кістки».Банківські реквізити матері:, номер картки ПриватБанку

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