На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака

У пункті пропуску «Пулемець» у водія вилучили деталі авіаційноїтехніки.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У співпраці посадові особи Волинської митниці ДФС та Службибезпеки України в області під час контролю за пропуском транспортних засобів викрили спробу вивезти з країни деталі авіаційної техніки.Зокрема, у пункті пропуску «Пулемець» серед особистих речей водіявиявлено предмети, схожі на комплектуючі авіаційного стартера тамаршрутизатора.Усі предмети вилучені та передані на експертизу. За підслідністюповідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину, скеровано до правоохоронців. Остаточні рішення про міру відповідальності порушника прийматимуться за висновками фахівців.