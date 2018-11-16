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На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака

На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака
У пункті пропуску «Пулемець» у водія вилучили деталі авіаційної
техніки.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

У співпраці посадові особи Волинської митниці ДФС та Служби
безпеки України в області під час контролю за пропуском транспортних засобів викрили спробу вивезти з країни деталі авіаційної техніки.

Зокрема, у пункті пропуску «Пулемець» серед особистих речей водія
виявлено предмети, схожі на комплектуючі авіаційного стартера та
маршрутизатора.

Усі предмети вилучені та передані на експертизу. За підслідністю
повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину, скеровано до правоохоронців. Остаточні рішення про міру відповідальності порушника прийматимуться за висновками фахівців.
На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака

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Теги: митниця, ДФС, Волинь, Пулемець
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