На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака
Сьогодні, 11:19
У пункті пропуску «Пулемець» у водія вилучили деталі авіаційної
техніки.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У співпраці посадові особи Волинської митниці ДФС та Служби
безпеки України в області під час контролю за пропуском транспортних засобів викрили спробу вивезти з країни деталі авіаційної техніки.
Зокрема, у пункті пропуску «Пулемець» серед особистих речей водія
виявлено предмети, схожі на комплектуючі авіаційного стартера та
маршрутизатора.
Усі предмети вилучені та передані на експертизу. За підслідністю
повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину, скеровано до правоохоронців. Остаточні рішення про міру відповідальності порушника прийматимуться за висновками фахівців.
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техніки.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У співпраці посадові особи Волинської митниці ДФС та Служби
безпеки України в області під час контролю за пропуском транспортних засобів викрили спробу вивезти з країни деталі авіаційної техніки.
Зокрема, у пункті пропуску «Пулемець» серед особистих речей водія
виявлено предмети, схожі на комплектуючі авіаційного стартера та
маршрутизатора.
Усі предмети вилучені та передані на експертизу. За підслідністю
повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину, скеровано до правоохоронців. Остаточні рішення про міру відповідальності порушника прийматимуться за висновками фахівців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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