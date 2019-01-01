Ковельчанин продовжив контракт із польським футбольним клубом. ФОТО. ВІДЕО

Тарас Романчук підписав новий контракт із польським ФК «Ягеллонія».



Про це повідомляється на сайті футбольного клубу, передає



За «Ягеллонію» футболіст почав грати з 15 серпня 2014 року. З тих пір він у жовто-червоних кольорах команди провів 182 офіційні матчі.



Тарас Романчук запевняє, що для нього дуже важливими є перемоги усієї команди, а не особисті. «Ягеллонія» може розраховувати на нього і він робитиме усе, щоб досягти успіху саме з цим клубом. Також він називає Білосток домом.



«Я вже давно сказав, що Білосток – це мій дім, і я хотів би залишитися тут. З родиною ми прийшли до висновку, що нам тут добре і тут добре жити. У нас є хороший клуб, багато шанувальників, і скоро буде відкрита нова тренувальна база. У нас є все, щоб грати добре і добитися успіху», – сказав Тарас Романчук після підписання нового контракту з «Ягеллонією».









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