Ковельчанин продовжив контракт із польським футбольним клубом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
Уродженець Тарас Романчук підписав новий контракт із польським ФК «Ягеллонія».
Про це повідомляється на сайті футбольного клубу, передає Район.Ковель.
За «Ягеллонію» футболіст почав грати з 15 серпня 2014 року. З тих пір він у жовто-червоних кольорах команди провів 182 офіційні матчі.
Тарас Романчук запевняє, що для нього дуже важливими є перемоги усієї команди, а не особисті. «Ягеллонія» може розраховувати на нього і він робитиме усе, щоб досягти успіху саме з цим клубом. Також він називає Білосток домом.
«Я вже давно сказав, що Білосток – це мій дім, і я хотів би залишитися тут. З родиною ми прийшли до висновку, що нам тут добре і тут добре жити. У нас є хороший клуб, багато шанувальників, і скоро буде відкрита нова тренувальна база. У нас є все, щоб грати добре і добитися успіху», – сказав Тарас Романчук після підписання нового контракту з «Ягеллонією».
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Про це повідомляється на сайті футбольного клубу, передає Район.Ковель.
За «Ягеллонію» футболіст почав грати з 15 серпня 2014 року. З тих пір він у жовто-червоних кольорах команди провів 182 офіційні матчі.
Тарас Романчук запевняє, що для нього дуже важливими є перемоги усієї команди, а не особисті. «Ягеллонія» може розраховувати на нього і він робитиме усе, щоб досягти успіху саме з цим клубом. Також він називає Білосток домом.
«Я вже давно сказав, що Білосток – це мій дім, і я хотів би залишитися тут. З родиною ми прийшли до висновку, що нам тут добре і тут добре жити. У нас є хороший клуб, багато шанувальників, і скоро буде відкрита нова тренувальна база. У нас є все, щоб грати добре і добитися успіху», – сказав Тарас Романчук після підписання нового контракту з «Ягеллонією».
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Коментарі 1
То є той перевертень, що зрадив Україну ! А ви йому ше оди виспівуєте. Приручені на рабство !
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