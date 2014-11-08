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Через тиждень у Луцьку виступить Олег Винник

Через тиждень у Луцьку виступить Олег Винник
7 червня Олег Винник завітає до Луцька, щоб представити нову концертну програму «Роксолана».

Сет-лист складається з гарячих хітів виконавця і абсолютно нових
авторських композицій. А заголовна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника по третьому студійному альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.

Концерти Олега Винника — це завжди феєричне шоу, яке
супроводжується якісним світлом, звуком, грандіозними спецефектами і унікальним вражаючим віджеїнгом. На глядачів чекає маса позитивних емоцій і тепла душевна атмосфера.

Олег Винник — співак, композитор і автор текстів, за короткий час здобув приголомшливий успіх і сьогодні по праву вважається найзатребуванішим і найгастролюючим артистом. Двічі співак року — володар премій «M1 Music Awards» 2018 і «Золота жар-птиця» 2018», найкрасивіший чоловік України за версією журналу «Viva!». Треки музиканта очолюють провідні чарти СНД, кліпи збирають мільйони переглядів в YouTube.

У кожному місті його зустрічають переповнені зали, а квитки на концерти розкуповуються за місяці до заявлених дат. Всього за кілька років сольної кар’єри Винник випустив 6 авторських альбомів, 14 відеокліпів, неодноразово виступав на головних сценах і стадіонах країни.

Квитки вже у продажі і обмеженою кількістю тільки у Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17).

Перша партія квитків у фан-зону по акційній ціні - 300 грн, надалі
ціна буде зростати (за перший день продаж (8 березня) було продано 107 квитків).

Інформаційні партнери події: Волинь Online, Волинські Новини,
Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Бізнес.Район, Перший, Волинська Правда, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life.
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/1233846773442495/
Дата: 7 червня 2019 о 20:00
Місце: «ІПОДРОМ» (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)

Квитки можна придбати:

- Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
Адміністратор бару – +38 099 966 1371

Довідка за номерами:

(097) 37 68 593, (066) 555 79 86.

Через тиждень у Луцьку виступить Олег Винник
Через тиждень у Луцьку виступить Олег Винник

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Теги: Олег Винник, концерт
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