Під Харковом студент вижив від удару струмом у 30 тисяч вольт. ВІДЕО





Хлопець залишився живим, але зазнав 80% опіків тіла і травми, - йдеться у



Хлопця вразило струмом на залізничному мосту через річку Оскіл у Куп’янську. На відпочинок Микита прийшов із друзями. Долаючи кількаметрову висоту, хлопець двічі зістрибнув із мосту у воду, а після – спробував видертися на самісіньку верхівку.



На диво, хлопець залишився живим, але отримав опіки 80% тіла, а ще – численні травми.



16-річна Вікторія, яка також була під час інциденту, каже, що від стрибка Микиту відмовляла вся компанія. Утім, товариш не послухався. Не зупинили хлопця й таблички про високу напругу.



Переправа не охороняється, розповідають місцеві. Тому до цього місця постійно ходять ватаги підлітків. Це вже не перший трагічний випадок на цьому мосту. Місцева жителька згадує, що років десять тому обгорів хлопець.



Найімовірніше Микита потрапив у зону електричної дуги, припускають науковці. "Є джерело - провід, на якому 27 тисяч вольт. Щоб вона виникла, повинен виникнути шлях протікання цього струму. Саме цей шлях пройшов через цього підлітка", - каже завідувач кафедри електричних станцій НТУ "ХПІ" Олександр Лазуренко.



Стан Микити – вкрай тяжкий. Він отримав 80% опіків тіла. Окрім тяжких і глибоких опіків, під час падіння хлопець дістав численних травм. "Має черепно-мозкову травму. Травму органів грудної клітки. Зараз стан хлопця оцінюється як украй важкий, але дихає самостійно", - каже заступниця головного лікаря Олена Полещук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Харківські лікарі рятують життя 17-річного студента, який дістав потужного удару струмом розрядом майже в 30 тисяч вольт.Хлопець залишився живим, але зазнав 80% опіків тіла і травми, - йдеться у ТСН Хлопця вразило струмом на залізничному мосту через річку Оскіл у Куп’янську. На відпочинок Микита прийшов із друзями. Долаючи кількаметрову висоту, хлопець двічі зістрибнув із мосту у воду, а після – спробував видертися на самісіньку верхівку.На диво, хлопець залишився живим, але отримав опіки 80% тіла, а ще – численні травми.16-річна Вікторія, яка також була під час інциденту, каже, що від стрибка Микиту відмовляла вся компанія. Утім, товариш не послухався. Не зупинили хлопця й таблички про високу напругу.Переправа не охороняється, розповідають місцеві. Тому до цього місця постійно ходять ватаги підлітків. Це вже не перший трагічний випадок на цьому мосту. Місцева жителька згадує, що років десять тому обгорів хлопець.Найімовірніше Микита потрапив у зону електричної дуги, припускають науковці. "Є джерело - провід, на якому 27 тисяч вольт. Щоб вона виникла, повинен виникнути шлях протікання цього струму. Саме цей шлях пройшов через цього підлітка", - каже завідувач кафедри електричних станцій НТУ "ХПІ" Олександр Лазуренко.Стан Микити – вкрай тяжкий. Він отримав 80% опіків тіла. Окрім тяжких і глибоких опіків, під час падіння хлопець дістав численних травм. "Має черепно-мозкову травму. Травму органів грудної клітки. Зараз стан хлопця оцінюється як украй важкий, але дихає самостійно", - каже заступниця головного лікаря Олена Полещук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію