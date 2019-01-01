Для родини з Волині, у якій блискавка вбила жінку і спалила хату, планують виділити майже 100 тисяч
Сьогодні, 12:10
Для того, щоб допомогти родині волинянки, яка загинула від розряду блискавки, пропонують знайти до 150 тисяч гривень в обласному бюджеті.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 31 травня, - пишуть Волинські новини.
Депутат Юрій Ройко повідомив, що 28 травня трапилася жахлива трагічна подія: розрядом блискавки була вражена жителька села Мельники Шацького району. Загибла під час трагедії випасала худобу разом з чоловіком, який також отримав численні опіки. Без мами залишилися троє дітей 2005, 2006 та 2011 років народження.
На жаль, в будинок, в якому проживає родина, також влучила блискавка, внаслідок пожежі приміщення постраждало і тепер непридатне до проживання.
З благанням про допомогу звернулася свекруха покійної. Депутат просив виділити принаймні 100-150 тисяч гривень. Члени комісії вирішили, що підготують відповідне колективне звернення.
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Про це йшлося на засіданні постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 31 травня, - пишуть Волинські новини.
Депутат Юрій Ройко повідомив, що 28 травня трапилася жахлива трагічна подія: розрядом блискавки була вражена жителька села Мельники Шацького району. Загибла під час трагедії випасала худобу разом з чоловіком, який також отримав численні опіки. Без мами залишилися троє дітей 2005, 2006 та 2011 років народження.
На жаль, в будинок, в якому проживає родина, також влучила блискавка, внаслідок пожежі приміщення постраждало і тепер непридатне до проживання.
З благанням про допомогу звернулася свекруха покійної. Депутат просив виділити принаймні 100-150 тисяч гривень. Члени комісії вирішили, що підготують відповідне колективне звернення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
За ці гроші родина купить собі беушний біотуалет
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