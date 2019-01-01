Другий молитовний сніданок Волині: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відбувся другий молитовний сніданок, на який з’їхалися політики, представники влади, громадськості та бізнесу, духовні лідери, аби не лише помолитися, а й зібрати кошти на благе діло – обладнання для перинатального центру.Ще задовго до початку благодійного заходу перед музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка метушилися організатори, котрі як один прийшли в білих сорочках чи футболках і чорних джинсах, брюках, спідницях. Тим часом директор департаменту муніципальної вартидавала настанови своїм підлеглим, що слідкували за порядком.Поки запрошені займали свої місця, знайомилися та спілкувалися, у залі на столах, покритих білими скатертинами, для них поставили вишукані канапки та напої, а будівлю причепурили живими квітами у біло-блакитно-рожевих тонах. Загалом на молитовний сніданок запросили 180 гостей. Серед них – владика, ординарій Луцької дієцезії, протопресвітер Луцького екзархату УГКЦ отець, нардепи, голова облради, забудовник, головний військовий капелан області, мер Нововолинська, координатор молитовних сніданків у США, уродженець Волині, координатор Національного молитовного сніданку США. Сніданок розпочали з молитви «Отче наш», яку виконав аррхієрейський хор «Оранта».Першою ж слово мала в.о. директора Волинського обласного перинатального центру«Діти – це наше сьогодення, наше майбутнє, наша радість, наша надія. Хочу подякувати усім за те, що ви долучаєтеся до цієї благодійної справи. Багатостраждальний довгобуд – перинатальний центр – набув друге дихання у 2016 році, коли на нього виділили кошти з державного, обласного бюджетів та фонду «Тільки разом». Усього на будівництво витратили 217 мільйонів, 105 з яких – із бюджету області. Перинатальний центр – це унікальний об’єкт для Луцька і Волині. Це новозбудоване приміщення з високими технологіями, що унеможливлює будь-яке інфікування, що важливо мамам і діткам. Там надаватимуть унікальні послуги», - мовила вона.Тож, за словами Ірини Горавської, для порятунку дітей, масою від 500 грамів, потрібне високоякісне обладнання. Вона від імені колективу центру та майбутніх мам закликала долучитися до благодійного збору коштів на ці потреби.Голова облради Ігор Палиця також вважає, що всі благі справи передусім потрібно робити заради світлого майбутнього дітей.«Сьогодні ми з вами тут не тільки для того, щоб згадати про дітей напередодні свята Дня захисту дітей. Ми повинні думати щодня, що ми живемо тільки заради того, щоб небо було чисте і мирне над нашими дітьми, щоб наші діти ніколи не хворіли, а якщо навіть їм треба буде поїхати перевіритись, щоб вони мали гарні медичні заклади, щоби мами майбутніх дітей мали можливість народжувати і не думати про нестачу якогось обладнання чи фахівців. Ми з вами можемо все це зробити», - наголосив Палиця. Також він повідомив, що виділив 1 мільйон гривень на обладнання для перинатального центру зі свого фонду.Ігор Палиця побажав «жити всім із Богом у серці і думками про те, що за вчинки доведеться відповідати».Організатор другого молитовного сніданку, радник мера Луцьказауважив, що сьогодні – день, коли можна прославити Бога і зробити хорошу справу заради дітей.«Усі ми об’єднані бажанням бачити Україну сильною і успішною. Але хочу сказати, що країна буде сильною і успішної тоді, коли від найменшого управлінця аж до президента буде страх Божий, коли у кожної людини, що приймає доленосні для країни рішення, буде усвідомлення того, що вона буде нести відповідальність перед Богом, тоді, коли кожна людина буде дивитися на своє робоче місце, як місце для служіння Богу», - промовив він.Далі ж учасники молитовного сніданку молилися за Україну та її захисників, за дітей, за мир, за добробут. Між тим слухали виступи камерного оркестру «Con Moto», дитячих гуртів та хорів, а також могли почути гру лауреатки міжнародних та всеукраїнських конкурсів Терези Верзун-Ролінгер на фортепіано.Координатор молитовних сніданків у США Михайло Жовнір відзначив, що будучи в дорозі побачив бігборд із написом «Свята земля Україна», який зворушив його:«Ми дійсно маємо чудову землю, усе на цій землі – чудових людей, надзвичайний клімат, благословіння. А з іншого боку часом щось буває не так. Ми говоримо про корупцію, про те, що погано живемо, що щось не так виходить. І тут постає питання: або ця земля не свята, або ми живемо не тим життям, яке робить землю святою. Людина створена таким чином, що Бог є її невід’ємною частиною. Якщо хтось думає, що це не так, то достатньо перестати дихати і відчути, що вам бракує чогось такого, що ви не бачите – повітря. Отак і Бог – ми його не бачимо, але ми живемо завдяки тому, що він турбується про нас».Своєю чергою, митрополит Луцький і Волинський поділився, що нещодавно почув як маленька дівчинка співала «Україна – це я». І, на переконання владики, якщо ти любиш себе – ти любиш Україну, адже раніше, у часи СРСР, головним гаслом було: «Спєрва о родінє, потом о сєбє».«Коли ми говоримо про медицину, то кажемо, що в Ізраїлі добре лікують, у Німеччині добре лікують. А що таке лікування і де добре лікують? Добре там, де люблять людину і де є гарні технології. Наша Волинь і наше місто славиться багатьма напрямками медицини і я тішуся з того, що нам не потрібно їхати на операцію в іншу країну. Набагато краще і приємніше лікувати в себе своїх. Це означає, що ми любимо Волинь і ми любимо себе», - сказав владика Михаїл.І знову молитви за світле майбутнє, виступи гостей, розмови про благодійність, про плани, про Бога… А наостанок - традиційний духовний гімн «Боже, великий, єдиний».