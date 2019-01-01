У Луцьку розпочали ремонтувати Набережну
Сьогодні, 12:42
У Луцьку розпочали довгоочікуваний ремонт вулиці Набережної.
Від ранку 29 травня на місці працює бригада з п'ятнадцяти дорожників. Вони зрізають асфальт із найпроблемніших ділянок автошляху, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Частину дороги відгородили, то ж рух тут – ускладнений.
Вартість робіт – майже 3 мільйони. Був проведений тендер. Його переможець – підприємство «Унідор».
До слова, торги щодо визначення виконавця ремонтних робіт на ділянці вулиці Набережної від перехрестя з вулицею Шевченка до Яровиці не відбулися. Тож тендер проведуть повторно.
Зауважимо, що наразі вулиця Набережна є одним із найпроблемніших автошляхів у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Від ранку 29 травня на місці працює бригада з п'ятнадцяти дорожників. Вони зрізають асфальт із найпроблемніших ділянок автошляху, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Частину дороги відгородили, то ж рух тут – ускладнений.
Вартість робіт – майже 3 мільйони. Був проведений тендер. Його переможець – підприємство «Унідор».
До слова, торги щодо визначення виконавця ремонтних робіт на ділянці вулиці Набережної від перехрестя з вулицею Шевченка до Яровиці не відбулися. Тож тендер проведуть повторно.
Зауважимо, що наразі вулиця Набережна є одним із найпроблемніших автошляхів у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через марафон у Ковелі на два дні обмежать рух транспорту
Сьогодні, 13:15
У селі на Волині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні
Сьогодні, 13:03
У Луцьку розпочали ремонтувати Набережну
Сьогодні, 12:42
Другий молитовний сніданок Волині: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:41
Маленький волинянин бореться із важкою онкохворобою
Сьогодні, 12:37