У Луцьку розпочали ремонтувати Набережну





Від ранку 29 травня на місці працює бригада з п'ятнадцяти дорожників. Вони зрізають асфальт із найпроблемніших ділянок автошляху, - йдеться у сюжеті



Частину дороги відгородили, то ж рух тут – ускладнений.



Вартість робіт – майже 3 мільйони. Був проведений тендер. Його переможець – підприємство «Унідор».



До слова, торги щодо визначення виконавця ремонтних робіт на ділянці вулиці Набережної від перехрестя з вулицею Шевченка до Яровиці не відбулися. Тож тендер проведуть повторно.



Зауважимо, що наразі вулиця Набережна є одним із найпроблемніших автошляхів у Луцьку.







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