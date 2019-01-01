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У Луцьку розпочали ремонтувати Набережну

У Луцьку розпочали ремонтувати Набережну
У Луцьку розпочали довгоочікуваний ремонт вулиці Набережної.

Від ранку 29 травня на місці працює бригада з п'ятнадцяти дорожників. Вони зрізають асфальт із найпроблемніших ділянок автошляху, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Частину дороги відгородили, то ж рух тут – ускладнений.

Вартість робіт – майже 3 мільйони. Був проведений тендер. Його переможець – підприємство «Унідор».

До слова, торги щодо визначення виконавця ремонтних робіт на ділянці вулиці Набережної від перехрестя з вулицею Шевченка до Яровиці не відбулися. Тож тендер проведуть повторно.

Зауважимо, що наразі вулиця Набережна є одним із найпроблемніших автошляхів у Луцьку.



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Теги: ремонт, Луцьк
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