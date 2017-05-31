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У селі на Волині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні

У селі на Волині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні
У Любешівському району вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні.

Сьогодні, 31 травня, день народження святкував би простий хлопець з Деревка, якого в селі знали і поважали – Едуард Гриневич, - йдеться на сторінці Любешівської РДА у facebook.

Цього дня йому виповнилося б 34 роки.

Відвідали місце спочинку загиблого та вшанували пам'ять хвилиною мовчання та покладанням квітів на могилу приїхали голова райдержадміністрації Сергій Фесик та голова районної ради Петро Нагорний.

Едуард Гриневич на Майдан приїздив тричі. Коли поїхав востаннє, вступив до «Волинської Сотні». 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, ворожа куля снайпера обірвала життя молодого 28-річного хлопця.

Едуарду Гриневичу було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

На фасаді Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, де навчався Едуард, встановили пам'ятну дошку. Така ж дошка є і в його рідній школі.

31 травня 2017 року, – в день народження Едуарда Гриневича, – в його рідному селі Деревок Любешівського району, на центральній площі, названій його іменем, відкрили пам’ятний знак Герою.

У селі на Волині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні
У селі на Волині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні
У селі на Волині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні

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Теги: пам'ять, Герой Небесної Сотні, Едуард Гриневич
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