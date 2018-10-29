Через марафон у Ковелі на два дні обмежать рух транспорту





Про це інформує прес-служба Ковельського півмарафону.



Відтак, будуть перекриті такі вулиці:



31 травня з 14:00 - 1 червня до 19:00 перекриють вул. Незалежності від повороту на вул. 1-го Грудня до повороту на вул. Олени Пчілки;



31 травня з 16:00 до 16:30 перекриють коло по вул. Незалежності, вул. Міцкевича, вул. Грушевського, вул. Смірнова, вул. Незалежності.



1 червня з 8:30 до 14:00:



мале коло траси змагань - вул. Незалежності, вул. 1-го Грудня, вул. Грушевського, вул. Смірнова;



велике коло змагань - вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Геологів, вул. Мазепи, вул. Ю. Гагаріна, вул. Винниченка, вул. Будищанська, вул. Загородная, вул. Шевченка, вул. Грушевського, вул. Смірнова, вул. Незалежності.



з 13:00 до 16:00 перекриють:



коло траси дитячих змагань - вул. Міцкевича, вул. Грушевського, вул. 1-го Грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 31 травня-1 червня обмежать рух транспорту містом у зв'язку з проведенням ХІV-ого міжнародного пробігу з нагоди всесвітнього Дня захисту дітей.Про це інформує прес-служба Ковельського півмарафону.Відтак, будуть перекриті такі вулиці:31 травня з 14:00 - 1 червня до 19:00 перекриють вул. Незалежності від повороту на вул. 1-го Грудня до повороту на вул. Олени Пчілки;31 травня з 16:00 до 16:30 перекриють коло по вул. Незалежності, вул. Міцкевича, вул. Грушевського, вул. Смірнова, вул. Незалежності.мале коло траси змагань - вул. Незалежності, вул. 1-го Грудня, вул. Грушевського, вул. Смірнова;велике коло змагань - вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Геологів, вул. Мазепи, вул. Ю. Гагаріна, вул. Винниченка, вул. Будищанська, вул. Загородная, вул. Шевченка, вул. Грушевського, вул. Смірнова, вул. Незалежності.з 13:00 до 16:00 перекриють:коло траси дитячих змагань - вул. Міцкевича, вул. Грушевського, вул. 1-го Грудня.

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