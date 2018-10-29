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Через марафон у Ковелі на два дні обмежать рух транспорту

Через марафон у Ковелі на два дні обмежать рух транспорту
У Ковелі 31 травня-1 червня обмежать рух транспорту містом у зв'язку з проведенням ХІV-ого міжнародного пробігу з нагоди всесвітнього Дня захисту дітей.

Про це інформує прес-служба Ковельського півмарафону.

Відтак, будуть перекриті такі вулиці:

31 травня з 14:00 - 1 червня до 19:00 перекриють вул. Незалежності від повороту на вул. 1-го Грудня до повороту на вул. Олени Пчілки;

31 травня з 16:00 до 16:30 перекриють коло по вул. Незалежності, вул. Міцкевича, вул. Грушевського, вул. Смірнова, вул. Незалежності.

1 червня з 8:30 до 14:00:

мале коло траси змагань - вул. Незалежності, вул. 1-го Грудня, вул. Грушевського, вул. Смірнова;

велике коло змагань - вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Геологів, вул. Мазепи, вул. Ю. Гагаріна, вул. Винниченка, вул. Будищанська, вул. Загородная, вул. Шевченка, вул. Грушевського, вул. Смірнова, вул. Незалежності.

з 13:00 до 16:00 перекриють:

коло траси дитячих змагань - вул. Міцкевича, вул. Грушевського, вул. 1-го Грудня.

Через марафон у Ковелі на два дні обмежать рух транспорту

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Теги: марафон, пробіг
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