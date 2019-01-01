Подробиці затримання лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник. ОФІЦІЙНО





Підозрюваного затримали за участі спецпідрозділу «КОРД», - пише ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, що минулого тижня в середу, 22 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Липляни Ківерцівського району



На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції. Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 46-річний житель одного із сіл Луцького району. Під час огляду тіла судово-медичний експерт виявив ряд тілесних ушкоджень.



За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.



У ході досудового розслідування поліцейські виявили причетність до цього злочину 48-річного жителя Луцька.



«Встановлено, що у вівторок, 21 травня, ввечері зловмисник під час конфлікту в дворі одного із будинків у Луцьку до смерті побив потерпілого. Приховуючи сліди злочину, тіло вбитого чоловіка на автомобілі вивіз за місто й викинув у яму з нечистотами. Завдяки чітким та скоординованим діям усіх задіяних до розкриття цього особливо тяжкого злочину підрозділів волинської поліції зловмисника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.



Вирішують питання щодо оголошення затриманому підозри в скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 ( умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.





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