На трасі Ковель-Чернівці в автотрощі загинули четверо чоловіків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече легковик виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автопоїзд в складі сідлового тягача.
Інцидент трапився 30 травня в Збаразькому районі. Не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi L200, - пише ГУНП у Тернопільській області.
В результаті удару троє чоловіків загинули одразу. Четвертий пасажир, за життя якого боролися медики, помер через дві години після автопригоди. Це - тернополянин, 1977 року народження.
Водій Mitsubishi, житель обласного центру, 1958 року народження, у реанімації.
Йому оголосили підозру відповідно до статті 286 частина 3 ККУ та затримали згідно статті 208 КПК. Біля палати чоловіка цілодобово чергує конвой.
Кермувальник вантажівки попередньо тверезий. Але у обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Причини небезпечного маневру, який забрав життя чотирьох чоловіків, встановить слідство. Одна з версій правоохоронців - водій іномарки міг задрімати за кермом.
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Інцидент трапився 30 травня в Збаразькому районі. Не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi L200, - пише ГУНП у Тернопільській області.
В результаті удару троє чоловіків загинули одразу. Четвертий пасажир, за життя якого боролися медики, помер через дві години після автопригоди. Це - тернополянин, 1977 року народження.
Водій Mitsubishi, житель обласного центру, 1958 року народження, у реанімації.
Йому оголосили підозру відповідно до статті 286 частина 3 ККУ та затримали згідно статті 208 КПК. Біля палати чоловіка цілодобово чергує конвой.
Кермувальник вантажівки попередньо тверезий. Але у обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Причини небезпечного маневру, який забрав життя чотирьох чоловіків, встановить слідство. Одна з версій правоохоронців - водій іномарки міг задрімати за кермом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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