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На трасі Ковель-Чернівці в автотрощі загинули четверо чоловіків. ВІДЕО

На трасі Ковель-Чернівці в автотрощі загинули четверо чоловіків. ВІДЕО
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече легковик виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автопоїзд в складі сідлового тягача.

Інцидент трапився 30 травня в Збаразькому районі. Не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi L200, - пише ГУНП у Тернопільській області.

В результаті удару троє чоловіків загинули одразу. Четвертий пасажир, за життя якого боролися медики, помер через дві години після автопригоди. Це - тернополянин, 1977 року народження.

Водій Mitsubishi, житель обласного центру, 1958 року народження, у реанімації.

Йому оголосили підозру відповідно до статті 286 частина 3 ККУ та затримали згідно статті 208 КПК. Біля палати чоловіка цілодобово чергує конвой.

Кермувальник вантажівки попередньо тверезий. Але у обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Причини небезпечного маневру, який забрав життя чотирьох чоловіків, встановить слідство. Одна з версій правоохоронців - водій іномарки міг задрімати за кермом.

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Теги: аварія, смерть
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