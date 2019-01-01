Лучанка – учасниця конкурсу серед військових медиків

Людмила Скляренко бере участь у всеармійському конкурсі серед військових медиків «Берегиня в погонах-2019».



Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного військового комісаріату.



Старший солдат Людмила Скляренко служить медичною сестрою травматологічного відділення Луцького військового госпіталя. Не перший рік вона допомагає пораненим бійцям, у буквальному сенсі, стати на ноги.



Крім того, старший солдат Людмила вправно стріляє з різних видів зброї, гарна господиня, спортвумен та й просто красуня.



«Луцький гарнізон та Волинь вболіватиме за тебе!» – йдеться у дописі.



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