У Луцьку просять зберегти дику природу серед урбанізованого міста.Про це йдеться у зверненіна сайті Єдиної системи місцевих петицій.«В наш час при величезному споживацькому відношенні до дикої природи, екологічна світова спільнота зробила суттєву переоцінку важливості водно-болотних угідь для виживання людства. Надзвичайно важливим у світі є збереження цінних водно-болотних угідь в межах міст.Саме таким об'єктом є ставки, які були створені в заплаві річки Омелянівка в районі Кічкарівки та Черчиць, ще в радянські часи для рибного господарства(поряд з вулицями Застав’я, Кічкарівська, Рилєєва, Макарова, Надозерна, Ломоносова, Чернишевського).Невтручання людини за останні десятки років надало змогу відновитись дикій природі в заплаві річки, поступово утворивши доволі різноманітну екосистему, невеликий унікальний wildlife оазис серед урбанізованого середовища на 6 ставках. Ці ставки є не лише цінним оселищем для багатьох видів фауни, зокрема орнітофауни, а й мають позитивний вплив на довкілля, поглинають та зберігають надлишкові обсяги опадів, є ефективними поглиначами вуглецю, фільтрують та очищують воду, яка просочується у водоносні горизонти, покращують мікроклімат та якість повітря, зволожуючи його.Саме тому у містах світу такі угіддя мають не меншу цінність, ніж міські парки. На даний момент на ставках зафіксовано понад 20 видів птахів - гніздуються лебеді (зараз є 5 дорослих та 19 пташенят), лиски, пірникози великі, крижні, водяні курочки, очеретянка велика та інші види.Зустрічаються черепаха болотна, бобер річковий, ондатра. Цікавим є факт проживання пари лунів болотних (спостерігаються на ставах у 2018-19 рр.). Збереження ставків, підтримка їх у належному санітарно-епідеміологічному стані повинні бути першими серед пріоритетів міста.Тому важливо не лише зберегти унікальну екосистему у центрі міста, а й підтримувати її, зберегти її біорізноманіття, використовуючи як осередок дикої природи, де можливо створити екологічні стежки для екологічної просвіти для населення міста.Якщо ставки будуть очищені та передані під рибне господарство, господарську та рекреаційну зону, це підірве сформовану за десятки років екосистему і цінне біорізноманіття знову зникне, що призведе до втрати цього унікального природного об'єкту в центрі міста, який може бути гордістю та окрасою Луцька», – йдеться у дописі.Також чоловік підкреслив, що потрібно зробити:- дуже зважено і екологічно обгрунтовано підійти до будь-яких втручань у цю екосистему;- заборонити очищення дна ставків та механізоване втручання в екосистему, ведення рибальства в промислових масштабах (залишити лише любительське рибальство), обмежити зайве рекреаційне , антропогенне навантаження;- ліквідувати незаконні стоки (труби) від приватних будівель в ставки та річку Омелянівку;- прийняти міри для ліквідації стихійних сміттєзвалищ на ставках, та уникнення подальшого нагромадження сміття;- захистити екосистему ставків, шляхом створення об’єкту природно-заповідного фонду на цій території на зразок заказника «Гнідавське болото».«Статус природно-заповідного фонду не обмежить рекреаційне використання, але підвищить відповідальність за засмічення, розорювання, незаконний злив каналізацій», – йдеться у зверненні.