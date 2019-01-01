«Законопроект про імпічмент без слідчої комісії – це ноль без палочки», – Лапін

Ігор Лапін прокоментував законопроект про імпічмент.



Про це пише видання



"Законопроект про імпічмент без слідчої комісії – це ноль без палочки. Раджу юристам, які готують матеріали, звертати увагу на інші процедури, які мають передувати самому імпічменту. В Конституції такі поняття є, в Регламенті певні моменти прописані. Звичайно, що я буду підтримувати законопроект, бо одного вже вигянали коктейлями. Мені вже 50, я б не хотів би бігати по Інститутській. Ми – правова держава і хотілося б будувати правову державу, а не "шашки наголо”, – прокоментував Ігор Лапін.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат “Народного фронту”прокоментував законопроект про імпічмент.Про це пише видання Інформатор "Законопроект про імпічмент без слідчої комісії – це ноль без палочки. Раджу юристам, які готують матеріали, звертати увагу на інші процедури, які мають передувати самому імпічменту. В Конституції такі поняття є, в Регламенті певні моменти прописані. Звичайно, що я буду підтримувати законопроект, бо одного вже вигянали коктейлями. Мені вже 50, я б не хотів би бігати по Інститутській. Ми – правова держава і хотілося б будувати правову державу, а не "шашки наголо”, – прокоментував Ігор Лапін.

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