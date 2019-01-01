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«Законопроект про імпічмент без слідчої комісії – це ноль без палочки», – Лапін

«Законопроект про імпічмент без слідчої комісії – це ноль без палочки», – Лапін
Депутат “Народного фронту” Ігор Лапін прокоментував законопроект про імпічмент.

Про це пише видання Інформатор.

"Законопроект про імпічмент без слідчої комісії – це ноль без палочки. Раджу юристам, які готують матеріали, звертати увагу на інші процедури, які мають передувати самому імпічменту. В Конституції такі поняття є, в Регламенті певні моменти прописані. Звичайно, що я буду підтримувати законопроект, бо одного вже вигянали коктейлями. Мені вже 50, я б не хотів би бігати по Інститутській. Ми – правова держава і хотілося б будувати правову державу, а не "шашки наголо”, – прокоментував Ігор Лапін.



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Теги: Ігор Лапін
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