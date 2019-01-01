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У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідними знижками на шопінг.

«Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу!» – йдеться у повідомленні.

А спеціально до Міжнародного Дня захисту дітей - знижки на дитячі товари.

У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

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Теги: ПортCity
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