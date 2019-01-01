У «ПортCity» – знижки вихідного дня*





«Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу!» – йдеться у повідомленні.



А спеціально до Міжнародного Дня захисту дітей - знижки на дитячі товари.





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