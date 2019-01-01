У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 15:14
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідними знижками на шопінг.
«Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу!» – йдеться у повідомленні.
А спеціально до Міжнародного Дня захисту дітей - знижки на дитячі товари.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу!» – йдеться у повідомленні.
А спеціально до Міжнародного Дня захисту дітей - знижки на дитячі товари.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Цюриху чоловік захопив заручників: є загиблі
Сьогодні, 15:17
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 15:14
На Волині затримали човен з контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Луцьком пройшла урочиста хода школярів-гуртківців. ФОТО
Сьогодні, 14:46