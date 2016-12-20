У Цюриху чоловік захопив заручників: є загиблі





Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, 60-річний озброєний чоловік взяв у заручники двох жінок, закрившись в квартирі, - пише



Повідомляється, що близько п'ятої ранку в центр екстреного виклику поліції звернулася жінка, попросивши про допомогу. Також в поліцію надійшов інший дзвінок, де повідомлялося, що в сусідньому будинку хтось кричить і волає про допомогу.



Поліцейські прибули на місце виклику, де встановили контакт з чоловіком, який спілкувався з ними через вікно. Він стверджував, що у нього в заручниках дві жінки, і погрожував застрелити їх, якщо поліція негайно не відступить. На місце події прибули спеціальні сили поліції і переговорники.



Поліція вела переговори більше трьох годин, до пів на дев'яту ранку. Чоловік вже навіть заявив, що здасться і відпустить заручниць. Але в квартирі пролунали постріли і поліція штурмом взяла квартиру.



У приміщенні поліцейські знайшли тяжкопоранені дві жінки і чоловіка. Незважаючи на негайні спроби реанімації, всі троє загинули на місці. Ймовірне знаряддя вбивства – пістолет.



Про мотиви злочинця не повідомляється. За даними поліції, мова йде про громадянина Швейцарії. Загиблим жінкам було 34 і 38 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 31 травня, в Цюріху (Швейцарії) три людини загинули в результаті захоплення заручників.Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, 60-річний озброєний чоловік взяв у заручники двох жінок, закрившись в квартирі, - пише Обозреватель Повідомляється, що близько п'ятої ранку в центр екстреного виклику поліції звернулася жінка, попросивши про допомогу. Також в поліцію надійшов інший дзвінок, де повідомлялося, що в сусідньому будинку хтось кричить і волає про допомогу.Поліцейські прибули на місце виклику, де встановили контакт з чоловіком, який спілкувався з ними через вікно. Він стверджував, що у нього в заручниках дві жінки, і погрожував застрелити їх, якщо поліція негайно не відступить. На місце події прибули спеціальні сили поліції і переговорники.Поліція вела переговори більше трьох годин, до пів на дев'яту ранку. Чоловік вже навіть заявив, що здасться і відпустить заручниць. Але в квартирі пролунали постріли і поліція штурмом взяла квартиру.У приміщенні поліцейські знайшли тяжкопоранені дві жінки і чоловіка. Незважаючи на негайні спроби реанімації, всі троє загинули на місці. Ймовірне знаряддя вбивства – пістолет.Про мотиви злочинця не повідомляється. За даними поліції, мова йде про громадянина Швейцарії. Загиблим жінкам було 34 і 38 років.

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